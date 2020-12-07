Прирост заболевших коронавирусом в Алтайском крае - один из самых низких в Сибири

Прирост индекса заболевших на 100 тыс. человек в Алтайском крае – один из самых низких в Сибири. Об этом заявил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Он привёл данные о том, как менялся показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч человек в Алтайском крае с 1 по 7 декабря.

«Алтайский край на 7 декабря перешагнул отметку в 1 150 случаев коронавируса на 100 тысяч жителей и достиг показателя 1 174,4. По итогам недели регион вновь на 3 месте среди субъектов СФО и по-прежнему входит в 30 регионов России с самыми благополучными показателями. Индекс увеличился за неделю на 66,2 пункта», - отметили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В течение недели число новых подтверждённых случаев коронавируса в регионе держалось на отметке от 220 до 226 в сутки. Всего с начала пандемии в Алтайском крае зафиксировано 27 691 случаев подтверждённого ковида.

Лидером в СФО является Кемеровская область. Там зафиксирован самый низкий индекс - 814,1 случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей.

Самый высокий коэффициент по СФО и России в Республике Алтай – 5 467,2. Индекс республики в 4,6 раза выше, чем в Алтайском крае и в 4,1 раза выше, чем в среднем в СФО. В рейтинге по Сибири второе место за Республикой Тыва (4 082,3), а на третьем – за Хакасией (2 479,8).

Напомним, что по состоянию на 7 декабря, в ковидных госпиталях Алтайского края лечится 2 376 человек. На лечении также находятся 1 287 пациентов с похожей на COVID-19 вирусной пневмонией. Всего с начала пандемии в регионе заболело 27 691 человек.