65,7 тыс. человек искали работу в Алтайском крае в конце лета-начале осени

65,7 тысяч жителей края от 15 лет и старше активно искали работу в июле-сентябре 2020 года. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

В период с июля по сентябрь 2020 уровень занятости в крае составил 53,6%, а уровень безработицы – 6,0%. Это на 1% выше, чем за аналогичный срок в 2019 году. Количество рабочей силы в регионе оценили в 1 млн 90,2 тыс. человек, или 46,9% от численности населения края. Средний возраст безработного – 35,6 лет.

«Численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 37,1 тыс. человек, из них пособие по безработице получали 23,5 тыс. человек, или 63,4%. Численность безработных граждан увеличилась по сравнению с октябрем 2019 года на 24,6 тыс. человек, или в 3,0 раза, по сравнению с сентябрем 2020 года – уменьшилась на 2,7 тыс. человек, или на 6,7%», - пояснили в ведомстве.

Также в октябре 2020 года статус безработного официально получили 5,7 тыс. человек, отметили в Алтайкрайстате. Это в 1,9 раза больше, чем в октябре прошлого года. Число снятых с учёта безработных увеличилось во столько же раз по сравнению с 2019-ым. Если год назад работу нашли около 4,5 тыс. человек, то в этом году - 8,3 тыс.

На данный момент, на 100 вакансий в службах занятости приходится 214,6 потенциальных работников.

Самая тяжёлая ситуация с безработицей наблюдается в 14 районах Алтайского края. Среди них - Белокуриха, Смоленский, Усть-Калманский, Целинный и другие районы края. Там уровень безработицы за октябрь 2020 года превысил среднекраевой в 1,7-3,3 раза.