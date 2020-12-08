«Кажется, этот год никогда не закончится…» Каким барнаульцы запомнят 2020-ый?

Новый год наступит уже через три с половиной недели. Время подводить его итоги и вспоминать, что произошло за 12 месяцев. Новое десятилетие началось не слишком хорошо: планету захлестнула пандемия коронавируса и самоизоляция … Но таким ли ужасным он был для барнаульцев: «Политсибру» спросил у горожан, каким был их 2020-ый?

Конечно, для большинства опрошенных главная тема года – пандемия. Но проходят вирусные будни у всех по-разному.

«Одни расстройства»

Лидия, парикмахер: Год, конечно, выдался ужасным, отвратительным. Начиная с января происходит что-то ужасное: нас посадили на карантин, самоизоляцию, это не может радовать… Кажется, что год никогда не закончится. Ничего такого хорошего, наверное, не вспомнишь. Одни расстройства за людей, и хочется, чтобы 2020 год скорей закончился.

Дарья, колорист: Год был тяжёлый, сложно было найти работу. У людей денег из-за этого нет. Я искала работу парикмахера, ее не было. А когда появилась, то клиенты не шли, потому что многие сидели на изоляции, болели, и всё было плохо.

Однако, несмотря на коронавирус, мы с друзьями съездили в Крым в поездку, когда ограничения немного спали. Курортный сезон был в самом разгаре, мы хорошо отдохнули – правда, не смогли посетить некоторые места, потому что они были закрыты.

Ирина, медсестра: Год запомнился стрессами, болезнями, которых была целая куча. Я работаю в медицине, поэтому там полный крах. Плановые больные остались наедине со своими проблемами. Везде сплошной ковид. От этого страдают медики и обычные люди. Тяжёлая работа, настроение у людей соответствующее, все ходят недовольные, злые, с проблемами.

Анатолий, врач: В связи с коронавирусом я отлежал в больнице летом. Не было в этом году ничего позитивного… разве что начал строительство дома.

«Антисептик» чаще «доброго утра»

Анастасия, учитель Skysmart: 2020 год, наверное, всем запомнится, как самый страшный год и самый сумбурный. Но я смогла закончить универ, поступить в магистратуру, поняла, что глобальные проблемы, о которых говорят в мире, рядом с нами. То, с чем я столкнулась, полностью поменяло мой образ жизни. Я раньше никогда не испытывала такого тотального одиночества, изоляции, когда ты не можешь даже пойти в магазин, встретиться с друзьями. Изменился весь быт. Приятные мелочи исчезли, и оказалось, что ты их не ценил раньше. От этого появился глобальный дискомфорт. Многие люди получили стресс, так как серьезно заболел кто-то из близких или знакомых.

Среди позитивного я могу выделить то, что смогла побыть наедине с собой. Раньше мне этого не удавалось сделать. Сейчас появилась куча времени, чтобы этому научиться. Я расставила приоритеты в жизни, поняла, чем я хотела бы заниматься, а на что не тратить время.

Кроме этого, я переехала, возникли моменты, когда приходилось переступать через себя, чтобы подумать о тех, кто рядом. Я поняла, что о близких надо заботиться больше. Я раньше никогда не ставила чужие приоритеты выше своих.

Может быть, это хорошо, а может – не очень.

Ну и какая-то внушительная часть нашей жизни – появившиеся антисептики и маски. Раньше можно было что-то купить и здесь же съесть, сейчас нет: слово «антисептик» у нас произносится чаще, чем «доброе утро».

Артём, логист: Все говорят, что 2020 плохой, но у меня он прошёл нормально. Ничего страшного не произошло, разве что лучший друг уехал жить в Москву, было грустно его провожать. Не суперский, конечно, год, но и не ужасный.

Наташа, студентка: Во-первых, поженились мои друзья. Эта свадьба показала мне, что жизнь не поддаётся каким-то планам. Изначально они хотели пышную свадьбу с венчанием. Но из-за пандемии торжество прошло в узком кругу, в масках. Не было гуляний - только близкий круг людей, друзья и родственники. Но ребята не пожалели, что поженились в это время. Смотря на них, понимаешь, что любовь сильнее пандемии.

Также в 2020 году пришлось столкнуться с болезнью близких людей. Жизнь будто остановилась, а у меня есть мама, которая нуждается в постоянном контроле врачей. Во время пандемии это всё «зависло» и даже сейчас не до конца восстановилось. Конечно, это бьёт по всей семье. Потому что ты переживаешь, начинаешь поддаваться общим настроениям. Но я поняла, что главное - научиться не паниковать и быть выше этого.

Мемы, Warcraft, чипсы

Александр, электромонтёр: В первую очередь, в начале года мне запомнились хорошие мемы про конец света, третью мировую (когда была разборка между Ираном и Америкой). Затем, конечно, паника по поводу вируса. Я даже затаривался чипсами себе, чтобы в магазин не ходить. Наконец-то вышли новые игровые консоли, новое дополнение к «Warcraft». А ещё я в этом году устроился на работу электромонтёром.

Антон Дегтярев