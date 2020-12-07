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Бийского предпринимателя осудили за незаконное захоронение опасного свинца

Новости
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Руководитель производственной компании Бийска получил штраф за захоронение отходов свинца в неположенном месте. Подробности сообщает алтайский Следком.

Организация занимается производством свинцово-сурмянистых сплавов. При данном виде деятельности остаются отходы третьего класса опасности - шлак свинцовый.

«С апреля 2018 по сентябрь 2019 года руководитель ООО, достоверно зная, что не имеет лицензии на осуществление деятельности по транспортированию и утилизации опасных отходов, распорядился захоронить их в не предназначенных для этого местах на территории Бийска», - уточнили в СК.

Против него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ (захоронение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил).

Угрозу загрязнения, которое он нанес окружающей природе, оценили более чем в 3 млн рублей. Мужчину признали виновным и назначили штраф в 150 тысяч рублей. Кроме того, в гражданском порядке с предпринимателя будет взыскана полная сумма ущерба.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Фото с сайта priem-akkumulyatorov.moscow

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