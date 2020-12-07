Сибиряки набрали в коронавирусном 2020 году на треть больше ипотеки, чем в 2019-м

Спрос на ипотеку в коронавирусном 2020 году в Сибири вырос на треть. Такие (пока предварительные) итоги работы банковского сектора регионов Сибири прозвучали на встрече полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло и начальника Сибирского главного управления Банка России Николая Морева.

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Так, в январе-октябре 2020 года жители регионов Сибири взяли 170 тысяч ипотечных кредитов. Это на 31% больше, чем годом ранее. Общая сумма всех кредитов - 351 млрд рублей (+47% в прошлому году), передает пресс-служба полпреда.

В том числе по программе льготной отечного кредитования под 6,5% было оформлено 26 тысяч кредитов на сумму 58 млрд рублей.

Кроме того, в 2020 году жители округа воспользовались «кредитными каникулами» на сумму 6,8 млрд рублей. Предприятия малого и среднего бизнеса получили отсрочку на 18,8 млрд рублей

В рамках мер господдержки население и бизнес получили отсрочку и непосредственно от банков. Ссудную задолженность физлиц реструктурировали на 62,1 млрд рублей, субъектов МСП – на 48,7 млрд рублей.

На преодоление последствий пандемии бизнес получил более 49 млрд рублей в качестве кредитов под 2% годовых, более 8,3 млрд рублей – на кредиты для выплаты заработной платы.