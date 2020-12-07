Алтайского депутата подозревают в убийстве бывшей жены и ее сожителя

Следственный комитет Республики Алтай возбудил уголовное дело в отношении жителя села за убийство двух человек. По неофициальной информации, преступление совершил местный депутат.

«По предварительным данным, в ночь с 4 на 5 декабря 2020 года в селе Соузга Майминского района злоумышленник, имея при себе зарегистрированное охотничье оружие, пришел к бывшей супруге и произвел в нее и ее сожителя не менее 10 выстрелов», - сказано в релизе ведомства.

А затем и сам попытался совершить самоубийство, но он выжил - его доставили в больницу с огнестрельным ранением головы. Расстрелянные мужчина и женщина умерли на месте.

По данным источников «Новостей Горного Алтая», подозреваемый в преступлении мужчина - депутат сельсовета. И якобы незадолго до этого он избил сожителя бывшей жены, с чем тот обратился в полицию.

СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).