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Алтайское минприроды оштрафовало организацию, ремонтирующую  крышу  АЛТГТУ.

Новости
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Министерство отреагировало на публикации в социальных сетях. Видео сброса строительного мусора с крыши учебного корпуса выложили барнаульцы.

Кстати открытое письмо к уполномоченному по правам человека в Алтайском крае опубликовала на своей страничке известная актриса Виктория Гальцева.

«…с ремонтируемой крыши лопатами, тачками и, даже трактором сбрасывается вниз на землю строительный мусор - метровый слой шлака, рубероида, асфальта, цемента, бетонный конструкций! Все то, что лежало на крыше много лет в качестве теплоизолирующей прослойки и превратилось в мельчайшую пыль. С крыши она летит не вниз, а вверх, покрывая угольной завесой все вокруг. Когда это началось, на детской площадке играли дети из нашего дома - их первых накрыло так, что пришлось целиком, прямо в одежде замачивать в ванной. Эта ядовитая гадость даже мылом с рук плохо отмывается, долго остается желтый налет!» - написала она.

По словам Виктории Гальцевой – такого рода ремонт продолжается не одну неделю. А руководство «политеха» предложило жильцам окрестных домов потерпеть  до нового года.

По данным пресс-службы Алтайской минприроды, госинспекторы регионального экологического надзора провели проверку и вынесли постановление об административном правонарушении, а также назначили штраф  подрядчику, выполняющему работы,  -  30 тысяч рублей.

Сброшенный с высоты 4-х этажей строительный мусор оперативно вывезен на официальный полигон ТБО, - сообщает ведомство.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Минприроды Алтайского края

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