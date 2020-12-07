В Алтайском крае количество проведенных тестов на коронавирус за сутки резко снизилось

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 216 пациентов, умерло 14 человек, от COVID-19 - 8.

Алтай «прославился» фальшивыми справками на коронавирус Новости 04.12.2020 16:25

Новые случаи выявлены в следующих территориях: Барнаул – 67, Бийск – 22, Рубцовск – 12, Заринский район – 11, Алейск – 9, Славгород – 7, Залесовский район – 6, Новоалтайск, Благовещенский, Каменский, Рубцовский районы – по 5 заболевших, Кулундинский, Тюменцевский районы – по 4 заболевших, Калманский, Ключевской, Косихинский, Поспелихинский, Смоленский, Тогульский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Курьинский, Локтевский, Новичихинский, Немецкий национальный, Первомайский, Троицкий, Угловский, Хабарский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Михайловский, Павловский, Петропавловский, Родинский, Советский, Суетский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Табунский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 27 691 человек. Уже выздоровели всего 24 043 человека. Умерло 1 208 человек, в том числе из-за тяжелого течения коронавирусной инфекции – 629 (+8 за сутки) человек; иные причины смерти – 579 (+6 за сутки) человек.

По состоянию на 7 декабря на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 376 человек. Кроме этого, 1 287 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 507, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 126.

Минздравом края развернуто 5 330 коек, к кислороду имеют подключение 2832, с ИВЛ – 488. Резервных коек - 1667.

265 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 196 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Из 27 691 заболевших у 7 937 человек инфекция протекает как внебольничная пневмония, 13 172 – как ОРВИ, в 6 582 случаях – бессимптомное течение.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано 860 608 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 200,21 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 653 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 682 за минувшие сутки.