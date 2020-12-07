Сергей Белоусов: Вопросы ГМО в зоне особого внимания Совета Федерации

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов провел первое заседание межкомитетской рабочей группы по подготовке предложений по доработке Федерального закона «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» .

Сенатор Белоусов поможет в продвижении «Алтайского лесного проекта» Новости 06.11.2020 15:08

Руководитель группы отметил, что тема безопасного обращения с генно-модифицированными организмами находится в зоне особого внимания Совета Федерации.

Сенатор обратил внимание, что с одной стороны, в России законодательно запрещены ввоз и использование ГМО для посева семян сельскохозяйственных и иных культур, выращивание и разведение растений и животных, генетическая программа которых была изменена с использованием методов генной инженерии. Исключение сделано только для научно-исследовательских работ, которые должны вестись исключительно на специально выделенных земельных участках, добавил он.

С другой стороны, указал законодатель, в страну можно ввозить содержащие ГМО корма для животных, сельскохозяйственное сырье и пищевую продукцию с ее обязательной маркировкой в целях информирования потребителей. «До недавнего времени, несмотря на все сложности, контроль за оборотом ГМО был в целом технически выполнимой задачей. Однако с развитием методов генетического редактирования появилась возможность вносить не маркируемые изменения, которые сложно обнаружить инструментально. Контроль за оборотом ГМО является очень дорогостоящей, сложной и наукоемкой задачей», — пояснил Сергей Белоусов.

По его словам, помимо совершенствования контрольных механизмов необходима актуализация положений Федерального закона «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности», который уже давно не отражает последних тенденции развития научно-технического прогресса в данной сфере. В частности, требуется доработка определения ГМО на основании современных достижений биотехнологии, включение понятий «генетически отредактированные организмы», «линия ГМО», «продукты, полученные из ГМО» и другие изменения, подчеркнул сенатор.

Сергей Белоусов призвал членов рабочей группы активно включиться в работу и представить свои предложения по доработке федерального закона в начале весенней сессии 2021 года.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, вице-президент РАН, академик РАН Ирина Донник, председатель Совета РАН по генно-инженерной деятельности, академик РАН Михаил Кирпичников, представители Министерства здравоохранения РФ, Министерства сельского хозяйства России, Министерства экономического развития РФ, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, научного сообщества.