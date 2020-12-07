Молодых сместила "старых". В ноябре топ-5 лидеров медиарейтинга Барнаульской гордумы полностью обновился

Пятерка лидеров рейтинга упоминаемости депутатов Барнаульской гордумы в ноябре обновилась полностью. Спикера БГД Галину Буевич, которая обычно не опускается ниже первой тройки, молодые коллеги сместили на 8 место.

Больше всего упоминаний в СМИ в ноябре у депутата от «Справедливой России» Оксаны Молодых. Она активно комментировала уход с поста главы Октябрьского района Вячеслава Новикова, а также назначение нового руководителя.

На второй строчке единоросс Юрий Ряполов, он участвовал в антиковидных мероприятиях в городе – проверял соблюдение санитарных норм в клубах и барах. Также на средства депутата были изготовлены памятки для тех, кто контактировал с больными коронавирусом.

«Бронзу» в ноябре забрал член фракции ЕР Евгений Носенко. Его пост в соцсетях о планах барнаульских застройщиков, представленных на заседании градсовета, разошелся в городских СМИ.

Участие депутата от ЛДПР Дмитрия Ворсина в конкурсе на пост главы Каменского района обеспечило ему 4 место в медиарейтинге. Депутат стал одним из 12 кандидатов на вакантный пост.

Замыкает пятерку лидеров единоросс Александр Локтев. Депутат, который также является топ-менеджером Барнаульского пивзавода, комментировал введение техрегламента Евразийского экономического союза. По его мнению, новые требования позволят недобросовестным производителям удешевить производство пива, ухудшив его качество. Также Локтев выступил одним из организаторов российского турнира по панкратиону.

Пятерка лидеров в ноябре:

Места в медиарейтинге распределились следующим образом:

Часть депутатов закончили месяц с «нулевым» рейтингом:

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ. При мониторинге учитываются упоминания в следующих СМИ:

ИА «ПОЛИТСИБРУ», «ТОЛК», «Амител», «REGNUM Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», ИА «Банкфакс», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтапресс.ру», ИА «Атмосфера», сайт газеты «Алтайская правда», официальный сайт администрации края, официальный сайт Барнаула, «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь».

Подсчет производится с помощью новостных агрегаторов Яндекс и Google. За 100% берется общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце.