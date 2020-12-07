Политическая хроника недели: В Камне и Славгороде назначили глав, депутат нарушил самоизоляцию, а в ЛДПР снова скандал

Сразу два «обезглавленных» муниципалитета на прошлой неделе, наконец, обрели руководителей. Депутат АКЗС нарушил самоизоляцию, несмотря на ковид, теперь он заплатит штраф, а самый молодой депутат краевого парламента получил новое назначение. О самых важных событиях политической жизни края читайте в хронике «Политсибру».
Самый молодой депутат Алтайского Заксобрания стал и.о. председателя правового комитета краевого парламента. Это место стало вакантным после ухода Андрея Осипова на пост бизнес-омбудсмена. Окончательно назначение нового председателя могут утвердить на декабрьской сессии АКЗС.
Денис Голобородько стал депутатом в 23 года, по образованию он юрист. Он уже сопровождал несколько крупных выборов, включая губернаторские. Возглавляет исполком реготделения «Единой России».
Депутат Алтайского Заксобрания, единоросс Николай Бушков нарушил режим самоизоляции, несмотря на подтвержденный у него коронавирус. Суд оштрафовал депутата на 15 тысяч рублей, пишет «Банкфакс».
Бушков также возглавляет компанию «Алтай-Форест», где на прошлой неделе задержали одного из его заместителей.
Главой Славгорода стала Людмила Подгора, депутаты местного горсобрания утвердили ее 30 ноября.
До этого Подгора полгода руководила администрацией с приставкой и.о. Прежнего мэра Сергея Горбунова в июне отстранили от должности, его обвиняют в крупных взятках.
В Каменском районе наконец-то появился новый глава. Местные депутаты внеочередной сессии районного собрания 1 декабря рассматривали единственный вопрос: избрание руководителя муниципалитета. Им стал безработный, зампредседателя Каменского районного Собрания депутатов Иван Панченко. Всего на этот пост претендовали 12 кандидатов.
За Панченко проголосовало большинство – 12 человек. По два голоса в ходе голосования также набрали замглавы администрации Каменского района Евгения Гордиенко и депутат Барнаульской гордумы Дмитрий Ворсин.
Региональное отделение партии «За правду» опубликовало открытое письмо на имя главы Барнаула. Члены партии обратились с требованием отказаться от введения новых тарифов повышающих стоимость проезда в общественном транспорте для жителей города хотя бы до окончания пандемии.
Ранее активисты партии уже выступали с критикой дистанционного обучения для школьников в Алтайском крае.
Очередной политический скандал назрел в ЛДПР в Алтайском крае. На этот раз разногласия во фракции в рубцовском горсовете. Руководитель объединения Владимир Овчинников еще в июне 2020 года написал заявление о сложении полномочий руководителя и даже заручился согласием коллег, но потом передумал, чем вызвал категорическое недовольство некоторых членов фракции. С того времени депутаты ни разу не собирались, но 17 декабря им предстоит обсуждать бюджет города на 2021 год, и у обеих сторон есть свои поправки. А всего им предстоит работать вместе еще два года. Подробнее о ситуации пишет «Толк».
О чем писали краевые СМИ на прошлой неделе