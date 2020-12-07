Политическая хроника недели: В Камне и Славгороде назначили глав, депутат нарушил самоизоляцию, а в ЛДПР снова скандал

Сразу два «обезглавленных» муниципалитета на прошлой неделе, наконец, обрели руководителей. Депутат АКЗС нарушил самоизоляцию, несмотря на ковид, теперь он заплатит штраф, а самый молодой депутат краевого парламента получил новое назначение. О самых важных событиях политической жизни края читайте в хронике «Политсибру».

Голобородько получил новое назначение

Самый молодой депутат Алтайского Заксобрания стал и.о. председателя правового комитета краевого парламента. Это место стало вакантным после ухода Андрея Осипова на пост бизнес-омбудсмена. Окончательно назначение нового председателя могут утвердить на декабрьской сессии АКЗС.

Денис Голобородько стал депутатом в 23 года, по образованию он юрист. Он уже сопровождал несколько крупных выборов, включая губернаторские. Возглавляет исполком реготделения «Единой России».

Бушков нарушил самоизоляцию

Депутат Алтайского Заксобрания, единоросс Николай Бушков нарушил режим самоизоляции, несмотря на подтвержденный у него коронавирус. Суд оштрафовал депутата на 15 тысяч рублей, пишет «Банкфакс».

Бушков также возглавляет компанию «Алтай-Форест», где на прошлой неделе задержали одного из его заместителей.

В Славгороде выбрали главу

Главой Славгорода стала Людмила Подгора, депутаты местного горсобрания утвердили ее 30 ноября.

До этого Подгора полгода руководила администрацией с приставкой и.о. Прежнего мэра Сергея Горбунова в июне отстранили от должности, его обвиняют в крупных взятках.

Каменские депутаты назначили главу

В Каменском районе наконец-то появился новый глава. Местные депутаты внеочередной сессии районного собрания 1 декабря рассматривали единственный вопрос: избрание руководителя муниципалитета. Им стал безработный, зампредседателя Каменского районного Собрания депутатов Иван Панченко. Всего на этот пост претендовали 12 кандидатов.

За Панченко проголосовало большинство – 12 человек. По два голоса в ходе голосования также набрали замглавы администрации Каменского района Евгения Гордиенко и депутат Барнаульской гордумы Дмитрий Ворсин.

Партия «За правду» обратилась к мэрии

Региональное отделение партии «За правду» опубликовало открытое письмо на имя главы Барнаула. Члены партии обратились с требованием отказаться от введения новых тарифов повышающих стоимость проезда в общественном транспорте для жителей города хотя бы до окончания пандемии.

Ранее активисты партии уже выступали с критикой дистанционного обучения для школьников в Алтайском крае.

В ЛДПР снова неспокойно

Очередной политический скандал назрел в ЛДПР в Алтайском крае. На этот раз разногласия во фракции в рубцовском горсовете. Руководитель объединения Владимир Овчинников еще в июне 2020 года написал заявление о сложении полномочий руководителя и даже заручился согласием коллег, но потом передумал, чем вызвал категорическое недовольство некоторых членов фракции. С того времени депутаты ни разу не собирались, но 17 декабря им предстоит обсуждать бюджет города на 2021 год, и у обеих сторон есть свои поправки. А всего им предстоит работать вместе еще два года. Подробнее о ситуации пишет «Толк».