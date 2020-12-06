В Алтайском крае за сутки умерло еще 14 человек с коронавирусом и 22 заразились

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 222 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 181 пациент, умерло 14 человек, от COVID-19 - 9.

Новые случаи выявлен в следующих территориях: Барнаул – 69, Рубцовск – 23, Бийск – 15, Заринск – 12, Каменский район – 10, Алейск, Волчихинский район – по 9 заболевших, Новоалтайск, Локтевский район – по 7 заболевших, Славгород – 6, Шипуновский район – 5, Павловский, Первомайский, Тальменский районы – по 4 заболевших, Кулундинский, Петропавловский, Родинский районы – по 3 заболевших, Благовещенский, Бурлинский, Залесовский, Завьяловский, Косихинский, Краснощековский, Новичихинский, Смоленский районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Калманский, Курьинский, Михайловский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Советский, Троицкий, Топчихинский, Табунский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 27471 человек. Уже выздоровели всего 23 827 человек. Умерло 1 194 человека, в том числе от тяжелого течения коронавирусной инфекции – 621 (+9 за сутки) человек; иные причины привели к смерти – 573 (+5 за сутки) человек.

По состоянию на 6 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 386 человек. Кроме этого, 1 303 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 537, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 132.

Минздравом края развернуто 5 330 коек, к кислороду имеют подключение 2832, с ИВЛ – 488. Резервных коек - 1641.

267 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 198 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят долечивание на дому.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 859955 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 207,48 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3144 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3766 за минувшие сутки.