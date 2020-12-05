Плюс 14 смертей и 224 заражения. Официальные цифры статистики коронавируса в Алтайском крае остаются неизменно высокими

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 224 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 238 пациентов, умерло 14 человек, от COVID-19 - 6.

Новые случаи зарегистрированы в следующих территориях: Барнаул – 63, Бийск – 22, Рубцовск – 21, Новоалтайск , Немецкий национальный район – по 11 заболевших, Алейск – 9, Залесовский , Славгород – по 7 заболевших, Заринский район – 6, Калманский, Рубцовский районы – по 5 заболевших, Волчихинский, Егорьевский районы – по 4 заболевших, Алейский, Благовещенский, Бурлинский, Каменский, Локтевский, Михайловский, Табунский, Яровое – по 3 заболевших, Косихинский, Панкрушихинский, Петропавловский, Солонешенский, Топчихинский, Тюменцевский районы – по 2 заболевших, Кулундинский, Курьинский, Павловский, Поспелихинский, Советский, Суетский, Тальменский, Троицкий, Третьяковский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 27249 человек. уже выздоровело 23 646 человек. Умерло 1180 человек, в том числе из-за тяжелого течения коронавирусной инфекции – 612 (+6 за сутки) человек; иные причины привели к смерти 568 (+8 за сутки) человек.

По состоянию на 5 декабря на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 359 человек. Кроме этого, 1 259 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, также лечатся в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 531, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 140.

Минздравом края развернуто 5 330 коек, к кислороду имеют подключение 2832, с ИВЛ – 488. Резервных коек - 1712.

271 человек (бессимптомные вирусоносители) находится на амбулаторном наблюдении и лечении. 231 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходит амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано 856 811 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 208,28 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5367 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5925 за минувшие сутки.