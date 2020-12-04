«Очень положительно позитивный». За что хвалили, а за что критиковали бюджет Барнаула на 2021 год городские депутаты

Чем бы депутаты не тешились, лишь бы бюджет вовремя приняли. Бюджет Барнаула всегда принимают в срок и всегда лишь при единичном противостоянии оппозиции. Отчасти и потому, что всей вместе взятой оппозиции в БГД в три раза меньше, чем единороссов. Успешно второе чтение главный финансовый документ прошел в этот раз. В пятницу, 3 декабря, за него проголосовало 29 народных избранников, против - пятеро. Любопытно, что в этот раз свою контрпозицию внятно объяснили только эсэры.

«Справедливая Россия»: Нас это не устраивает

Эсэры подготовили самое обширное выступление по бюджету и, разумеется, уже по традиции раскритиковали его. В основном за увеличение доли налогов в объеме собственных доходов на следующий год. По словам главы фракции Оксаны Молодых, по налогу на имущество физических лиц установлена максимальная ставка. При этом сокращаются доходы от сдачи в аренду городских и неразграниченных земель, сдачи в аренду муниципального имущества и его реализации.

«Из плохой ткани красивое пальто не получиться, а неудовлетворенность первым чтением не дает шанса поддержать второе в обозначенных условиях», - сказала она.

Любопытно, что СР свои поправки не вносили между первыми и вторыми чтениями. В чем их неоднократно упрекнули на заседании.

КПРФ: Против и всё тут

Коммунисты тоже поправки не вносили. И в этот раз очень скромно прокомментировали бюджет.

«Хвалить город и бюджет за то, что выделена помощь 117 семьям, когда потребность в такой помощи испытывают 4,5 тыс. семей (неправильно – прим.ред.). Это только один факт. Мы не поддержим», - вот все, что сказала по поводу документа глава фракции Елена Хрусталева.

ЛДПР: Не без минусов

Либерал-демократы бюджет поддержали. Отчасти потому, что часть их поправок разработчики документа учли. В том числе расходы на дополнительное образование и увеличение фонда заработной платы.

А также благодаря сохранению важных направлений трат.

«Несмотря на непростой бюджет, сохраняем софинансирование нацпроектов, обязательные платежи, зарплату и субсидии молодым семьям», - сказала депутат от ЛДПР Кристина Юстус.

Но не без минусов, добавила она. Это плохие дороги в частном секторе и низкий уровень собственных доходов бюджета.

Кстати, это именно Юстус похвалила власти за помощь семьям в улучшении жилищных условий.

«Единая Россия»: Тот самый позитивно положительный бюджет

«При том, что экономика в целом по стране просаживается, мы получили бюджет лучше, чем в текущем году. Бюджет очень положительно позитивный», - так высоко документ оценил единоросс Евгений Носенко.

Он ответил коллегам из КПРФ и ЛДПР, что помощь молодым семьям, расходы на сельские дороги вырастут не на «чуть-чуть», а кратно.

Глава бюджетного комитета, единоросс Андрей Солодилов назвал документ сбалансированным и сохранившим все социальные направления.

Уже после сессии в своем телеграм-канале по тем, кто против «прошлась» депутат-единоросс Марина Понкрашева.

«Аргументы партий, проголосовавших против звучали как-то не очень уверено, учитывая, что предложений от данных партий между чтениями не поступало», - написала она.

При этом она уверена: несмотря на сложное экономическое положение, «бюджет все же является сбалансированным, и сохраняет свою социальную направленность».

Любопытно, при принятии бюджета Алтайского края во втором чтении поддержали все фракции, кроме двух депутатов КПРФ.