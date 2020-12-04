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«Очень положительно позитивный». За что хвалили, а за что критиковали бюджет Барнаула на 2021 год городские депутаты

Новости
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Чем бы депутаты не тешились, лишь бы бюджет вовремя приняли. Бюджет Барнаула всегда принимают в срок и всегда лишь при единичном противостоянии оппозиции. Отчасти и потому, что всей вместе взятой оппозиции в БГД  в три раза меньше, чем единороссов. Успешно второе чтение главный финансовый документ прошел в этот раз. В пятницу, 3 декабря, за него проголосовало 29 народных избранников, против - пятеро. Любопытно, что в этот раз свою контрпозицию внятно объяснили только эсэры.

«Справедливая Россия»: Нас это не устраивает

Эсэры подготовили самое обширное выступление по бюджету и, разумеется, уже по традиции раскритиковали его. В основном за увеличение доли налогов в объеме собственных доходов на следующий год. По словам главы фракции Оксаны Молодых, по налогу на имущество физических лиц установлена максимальная ставка. При этом сокращаются доходы от сдачи в аренду городских и неразграниченных земель, сдачи в аренду муниципального имущества и его реализации.

«Из плохой ткани красивое пальто не получиться, а неудовлетворенность первым чтением не дает шанса поддержать второе в обозначенных условиях», - сказала она.

Любопытно, что СР свои поправки не вносили между первыми и вторыми чтениями. В чем их неоднократно упрекнули на заседании.

КПРФ: Против и всё тут

Коммунисты тоже поправки не вносили. И в этот раз очень скромно прокомментировали бюджет.

«Хвалить город и бюджет за то, что выделена помощь 117 семьям, когда потребность в такой помощи испытывают 4,5 тыс. семей (неправильно – прим.ред.). Это только один факт. Мы не поддержим», - вот все, что сказала по поводу документа глава фракции Елена Хрусталева.

ЛДПР: Не без минусов

Либерал-демократы бюджет поддержали. Отчасти потому, что часть их поправок разработчики документа учли. В том числе расходы на дополнительное образование и увеличение фонда заработной платы.

А также благодаря сохранению важных направлений трат.

«Несмотря на непростой бюджет, сохраняем софинансирование нацпроектов, обязательные платежи, зарплату и субсидии молодым семьям», - сказала депутат от ЛДПР Кристина Юстус.

Но не без минусов, добавила она. Это плохие дороги в частном секторе и низкий уровень собственных доходов бюджета.

Кстати, это именно Юстус похвалила власти за помощь семьям в улучшении жилищных условий.

«Единая Россия»: Тот самый позитивно положительный бюджет

«При том, что экономика в целом по стране просаживается, мы получили бюджет лучше, чем в текущем году. Бюджет очень положительно позитивный», - так высоко документ оценил единоросс Евгений Носенко.

Он ответил коллегам из КПРФ и ЛДПР, что помощь молодым семьям, расходы на сельские дороги вырастут не на «чуть-чуть», а кратно.

Глава бюджетного комитета, единоросс Андрей Солодилов назвал документ сбалансированным и сохранившим все социальные направления.

Уже после сессии в своем телеграм-канале по тем, кто против «прошлась» депутат-единоросс Марина Понкрашева.

«Аргументы партий, проголосовавших против звучали как-то не очень уверено, учитывая, что предложений от данных партий между чтениями не поступало», - написала она.

При этом она уверена: несмотря на сложное экономическое положение, «бюджет все же является сбалансированным, и сохраняет свою социальную направленность».

Любопытно, при принятии бюджета Алтайского края во втором чтении поддержали все фракции, кроме двух депутатов КПРФ.

Заедание БГД, декабрь 2020 года

Депутаты приняли бюджет Барнаула на 2021 год

Новости

За документ вступили единороссы и либерал-демократы, против - коммунисты и справедливороссы

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Автор: Александра Черданцева

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

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Оксана Молодых

ЛДПР и Единая Россия поправок не вносили! Не знаю, куда они их несли, но по назначению недонесли. О чем говорят мои прекрасные коллеги-дамы, непонятно. Возможно, им показалось) Мы свою позицию по невнесению поправок ко 2 чтению обосновали. Дергать средства между статьями нет смысла в этих условиях. Проблемы, заложенные первым чтением, в том числе возрастание сборов по налогу на имущество физлиц в связи с максимальной ставкой, не дало нам возможность поддержать бюджет во втором чтении. Подробности в моих публикациях тг-канала.

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