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Власти города выделят 19 млн рублей на Барнаульский планетарий

Новости
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Об этом заявил Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам  Барнаульской городской думы Андрей Солодилов.

«В бюджете на 2021 год предусмотрены средства на сохранение одного из старейших планетариев России – барнаульского планетария. Из казны будет выделено 19,1 млн рублей на приобретения пристроя к зданию кинотеатра Родина для размещения планетария на этом объекте», - сказал он на заседании БГД во время рассмотрения бюджета города. 

Как известно, решении о переезде Барнаульского планетария в Кинотеатр «Родина»  было принято несколько лет назад. Первоначально предполагалось, что  планетарий  покинет парк «Изумрудный» еще в 2019 году. Однако он и в настоящее время продолжает работу на прежнем месте.   

При этом в 2019 году  была создана специальная комиссия к4оторая должна заниматься  урегулированием разногласий при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества культового назначения, находящегося в муниципальной собственности.  При этом одним из самых острых вопросов является  как вопрос передачи здания Крестовоздвиженской церкви  Барнаульской Епархии.  На дан6ный момент юридические моменты уже согласованы.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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