Власти города выделят 19 млн рублей на Барнаульский планетарий

Об этом заявил Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Барнаульской городской думы Андрей Солодилов.

«В бюджете на 2021 год предусмотрены средства на сохранение одного из старейших планетариев России – барнаульского планетария. Из казны будет выделено 19,1 млн рублей на приобретения пристроя к зданию кинотеатра Родина для размещения планетария на этом объекте», - сказал он на заседании БГД во время рассмотрения бюджета города.

Как известно, решении о переезде Барнаульского планетария в Кинотеатр «Родина» было принято несколько лет назад. Первоначально предполагалось, что планетарий покинет парк «Изумрудный» еще в 2019 году. Однако он и в настоящее время продолжает работу на прежнем месте.

При этом в 2019 году была создана специальная комиссия к4оторая должна заниматься урегулированием разногласий при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества культового назначения, находящегося в муниципальной собственности. При этом одним из самых острых вопросов является как вопрос передачи здания Крестовоздвиженской церкви Барнаульской Епархии. На дан6ный момент юридические моменты уже согласованы.