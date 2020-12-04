Медийность Виктора Томенко в ноябре снова упала

Виктор Томенко ухудшил свои позиции в медиарейтинге глав регионов Сибирского федерального округа по сравнению с прошлым месяцем, опустившись с пятого места на шестое. Рейтинг составила информационно-аналитическая система «Медиатехнология».

Лидером среди СФО стал губернатор Омской области Александр Бурков. Он опередил главу Иркутской области Игоря Кобзева, который потерял первую строчку рейтинга и опустился на вторую. Третье место занял губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он поднялся на одну позицию выше. Кроме того, на одно место выше в рейтинге поднялись губернаторы Томской области (Сергей Жвачкин), республики Алтай (Олег Хорохордин) и Красноярского края (Александр Усс).

Кроме Томенко и Кобзева, свои позиции потеряли губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (4 место) и глава республики Тыва Кара-Оол Шолбан (10 место). По сравнению с октябрём, первый упал на одну строчку вниз, а второй – на две.

Сохранил свою строчку в рейтинге лишь губернатор республики Хакасия Валентин Коновалов. Он, как и в октябре, занял седьмое место.

Рейтинг медийности губернаторов СФО в ноябре выглядит так:

Александр Бурков (Омская обл.); Игорь Кобзев (Иркутская обл.); Андрей Травников (Новосибирская обл.); Сергей Цивилев (Кемеровская обл.); Александр Усс (Красноярский край); Виктор Томенко (Алтайский край); Валентин Коновалов (Хакасия); Сергей Жвачкин (Томская обл.); Олег Хорохордин (Республика Алтай); Кара-Оол Шолбан (Тыва).

Напомним, что медийность – совсем не показатель качественной работы главы региона. Часто количество упоминаний губернаторов в СМИ связано со скандалами. Так, глава Омской области Александр Бурков, который лидировал в рейтинге «Медиатехнологии», оказался в центре скандала. Он отправил в отставку министра здравоохранения области Ирину Солдатову после того, как двух тяжелобольных с подозрением на коронавирус 10 часов не могли госпитализировать из-за нехватки мест в больнице.