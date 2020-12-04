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Медийность Виктора Томенко в ноябре снова упала

Новости
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Виктор Томенко ухудшил свои позиции в медиарейтинге глав регионов Сибирского федерального округа по сравнению с прошлым месяцем, опустившись с пятого места на шестое.  Рейтинг составила информационно-аналитическая система «Медиатехнология». 

Лидером среди СФО стал губернатор Омской области Александр Бурков.  Он опередил главу Иркутской области Игоря Кобзева, который потерял первую строчку рейтинга и опустился на вторую. Третье место занял губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он поднялся на одну позицию выше. Кроме того, на одно место выше в рейтинге поднялись губернаторы Томской области (Сергей Жвачкин), республики Алтай (Олег Хорохордин) и  Красноярского края (Александр Усс). 

Кроме Томенко и Кобзева, свои позиции потеряли губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (4 место) и глава республики Тыва Кара-Оол Шолбан (10 место). По сравнению с октябрём, первый упал на одну строчку вниз, а второй – на две. 

Сохранил свою строчку в рейтинге лишь губернатор республики Хакасия Валентин Коновалов. Он, как и в октябре, занял седьмое место. 

Рейтинг медийности губернаторов СФО в ноябре выглядит так:

  1. Александр Бурков (Омская обл.);
  2. Игорь Кобзев (Иркутская обл.);
  3. Андрей Травников (Новосибирская обл.);
  4. Сергей Цивилев (Кемеровская обл.);
  5. Александр Усс (Красноярский край);
  6. Виктор Томенко (Алтайский край);
  7. Валентин Коновалов (Хакасия);
  8. Сергей Жвачкин (Томская обл.);
  9. Олег Хорохордин (Республика Алтай);
  10.  Кара-Оол Шолбан (Тыва).

Напомним, что медийность – совсем не показатель качественной работы главы региона. Часто количество упоминаний губернаторов в СМИ связано со скандалами. Так, глава Омской области Александр Бурков, который лидировал в рейтинге «Медиатехнологии», оказался в центре скандала. Он отправил в отставку министра здравоохранения области Ирину Солдатову после того, как двух тяжелобольных с подозрением на коронавирус 10 часов не могли госпитализировать из-за нехватки мест в больнице.

Медийность алтайского губернатора в октябре снизилась

Медийность алтайского губернатора в октябре снизилась

Рейтинги

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял пятое место в октябрьском медиарейтинге глав регионов Сибирского федерального округа

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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