Медийность Виктора Томенко в ноябре снова упала

Виктор Томенко ухудшил свои позиции в медиарейтинге глав регионов Сибирского федерального округа по сравнению с прошлым месяцем, опустившись с пятого места на шестое. Рейтинг составила информационно-аналитическая система «Медиатехнология».
Лидером среди СФО стал губернатор Омской области Александр Бурков. Он опередил главу Иркутской области Игоря Кобзева, который потерял первую строчку рейтинга и опустился на вторую. Третье место занял губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он поднялся на одну позицию выше. Кроме того, на одно место выше в рейтинге поднялись губернаторы Томской области (Сергей Жвачкин), республики Алтай (Олег Хорохордин) и Красноярского края (Александр Усс).
Кроме Томенко и Кобзева, свои позиции потеряли губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (4 место) и глава республики Тыва Кара-Оол Шолбан (10 место). По сравнению с октябрём, первый упал на одну строчку вниз, а второй – на две.
Сохранил свою строчку в рейтинге лишь губернатор республики Хакасия Валентин Коновалов. Он, как и в октябре, занял седьмое место.
Рейтинг медийности губернаторов СФО в ноябре выглядит так:
Напомним, что медийность – совсем не показатель качественной работы главы региона. Часто количество упоминаний губернаторов в СМИ связано со скандалами. Так, глава Омской области Александр Бурков, который лидировал в рейтинге «Медиатехнологии», оказался в центре скандала. Он отправил в отставку министра здравоохранения области Ирину Солдатову после того, как двух тяжелобольных с подозрением на коронавирус 10 часов не могли госпитализировать из-за нехватки мест в больнице.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял пятое место в октябрьском медиарейтинге глав регионов Сибирского федерального округа