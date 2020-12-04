Алтаю пока не до футбола. Почему в крае есть проблемы с популярной в мире игрой?

Алтай никогда не был регионом с мощными футбольными традициями и, несмотря на периодическое появление крепких коллективов, «отношения» между краем и любимой игрой миллионов не складывались.

Футбол – игра миллионов. И хотя в крылатом выражении под «миллионами» имеются в виду люди, в современном мире это еще и финансовые средства. Уж сколько титулованных и легендарных футбольных клубов прекращали свое существование из-за проблем с деньгами! И даже у российских представителей Премьер-лиги то и дело возникают трудности с финансированием. Например, в недавнем интервью Betonmobile со спортивным директором «Тамбова» Павлом Худяковым мы все узнали о существенных долгах по зарплатам перед футболистами коллектива элитного дивизиона, из-за чего те не горят желанием рисковать здоровьем и выкладываться на 100% в матчах за «клуб-должник».

И если уж в таких командах и таких клубах есть сложности в эти непростые времена, то, что говорить про Алтайский край, где с футболом всегда дела обстояли не лучшим образом, а порою про этот вид спорта забывали надолго. Взять хотя бы город Бийск. Здесь в разные времена существовали крепкие футбольные коллективы – сперва «Прогресс», затем «Динамо». Оба эти клуба не пробивались выше Второй лиги первенства СССР и 3-го Дивизиона уже во времена российского футбола. Но в целом амбиции у коллективов имелись, но всякий раз они разбивались о главную проблему – регион имел более важные заботы, чем футбол, и тем игрокам, которые представляли собою реальную ценность, доводилось уезжать в поисках лучшей жизни в другие города и регионы.

Сейчас у Бийска нет ни единой профессиональной команды по футболу – лишь представители в региональных и городских турнирах. И откуда же взяться футбольному движению в городе, в котором не только нет денег для этого, но и соответствующая инфраструктура пока совершенно не готова к появлению сколь-нибудь качественной команды. Стадион «Прогресс», на котором должны были застелить новый газон для занятий футболом к концу 2020-го года, пока не готов и неизвестно, когда будет сдан в эксплуатацию. А вторая волна коронавируса, накатившая на Алтай и всю Россию связывает руки местным бюджетам в плане спорта. Есть проблемы намного более серьезные, и они будут решаться в первую очередь.

Так что любителям футбола в Бийске и на Алтае в целом остается лишь уповать на наступление лучших времен, когда финансирование позволит создать и в этих краях хорошую команду, чтобы присоединиться по-настоящему к «игре миллионов», хотя бы на низовом профессиональном уровне, а не лишь глядя на футбол по телевизору.