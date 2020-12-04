Алтай «прославился» фальшивыми справками на коронавирус

В Республике Алтай, как и в четверти регионов России, можно купить поддельную правку об отсутствии коронавируса. Об этом сообщил «Общероссийский народный фронт».

«Если в регионе таких фирм нет, есть федеральные сайты, где можно заказать справку из Москвы с доставкой в регион транспортными компаниями или почтой России. <…> Справка готовится в течение дня, стоимость – 1500 рублей без подтверждения в медицинской организации и 2 тысячи рублей – с подтверждением», – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

Активисты организации провели мониторинг по интернету. Поводом для этого стали жалобы граждан на сайты с фальшивыми справками об отсутствии COVID-19. Оказалось, что липовый документ можно получить в 20 регионах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Для этого клиенту стоило лишь найти нужный сайт или группу с социальных сетях. Обратившимся за справкой не нужно было сдавать анализы и тратить много времени на ожидание. За отдельную плату справку могли подтвердить в медучреждении за 3-5 дней. Транспортные расходы оплачивались отдельно. Максимальная стоимость документа, как отметили в ОНФ, составляла 3000 рублей.

Справки об отсутствии коронавируса как правило нужны тем людям, которым было нужно попасть за границу, устроиться или выйти на работу после самоизоляции или лечь в клинику на стационарное лечение.

«По всем выявленным случаям Народный фронт направил обращения в региональные прокуратуры, чтобы пресечь работу подобных организаций, а также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль», - сообщили в ОНФ.

Алтайский край не отмечен среди регионов. в которых можно приобрести такую справку. Однако, как уверяют эксперты, это не проблема.

За последние сутки, по данным оперштаба, в Алтайском крае зарегистрировано 225 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 160 пациентов, умерло 14 человек, от COVID-19 - 10.