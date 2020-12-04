Барнаульские журналисты стали призерами конкурса «Нет - черному рынку сигарет!!!»

Два Барнаульских журналиста стали призерами конкурса «Нет - черному рынку сигарет!!!». Об этом сообщили в Ассоциации малоформатной торговли (АМТ).

Призовые места распределились следующим образом:

Павел Красоткин, Om1.ru, Омск Артем Кузнецов, - экс-главред ПолитСиб.ру, Барнаул Артем Гуднев, Банкфакс, Барнаул

Как сообщал Политсибру, за последние 5 лет количество нелегальных сигарет, которые продаются по всей стране, выросло в 15 раз. Табак - лидер по скорости заполнения контрафактом рынка.

По оценке АМТ, ущерб для бюджета от нелегального табака составляет свыше 100 миллиардов рублей. А покупатели рискуют собственным здоровьем, покупая продукт непонятного происхождения и качества.

"Благодаря активной вовлеченности СМИ, борьба с рынком нелегальных сигарет стала постоянной частью российской повестки дня. На наш взгляд, это важное направление борьбы с нелегальным табаком и здесь просто неоценима роль неравнодушных СМИ. Серьезно изменить ситуация можно лишь, если вовлекать в проблему общество и доносить, какой вред ему наносит табачный контрафакт и контрабанда. Мы были приятно удивлены интересом, проявленным СМИ к проблеме торговли нелегальными сигаретами. Направленные работы демонстрировали, что авторы серьезно погрузились в тему” - прокомментировал результаты конкурса Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.

Справка: Конкурс, проведенный АМТ при поддержке Комитета по подакцизным товарам «Опоры России», собрал публикации 30 журналистов федеральных и региональных СМИ из 12 регионов России от Псковской области до Красноярского края.

В составе жюри конкурса участвовали представители бизнес-сообщества и журналистской среды: