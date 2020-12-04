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Барнаульские журналисты стали призерами конкурса «Нет - черному рынку сигарет!!!»

Новости
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Два Барнаульских  журналиста стали призерами  конкурса «Нет - черному рынку сигарет!!!».  Об этом сообщили в Ассоциации малоформатной торговли (АМТ). 

Призовые места распределились следующим образом:

  1. Павел Красоткин, Om1.ru, Омск
  2. Артем Кузнецов, - экс-главред ПолитСиб.ру, Барнаул
  3.  Артем Гуднев, Банкфакс, Барнаул

Как сообщал Политсибру,  за последние 5 лет количество нелегальных сигарет, которые продаются по всей стране, выросло в 15 раз.  Табак - лидер по скорости заполнения контрафактом рынка.  

По оценке  АМТ, ущерб для бюджета от нелегального табака составляет свыше 100 миллиардов рублей.   А покупатели рискуют собственным здоровьем, покупая продукт непонятного происхождения и качества.

"Благодаря активной вовлеченности СМИ, борьба с рынком нелегальных сигарет стала постоянной частью российской повестки дня. На наш взгляд, это важное направление борьбы с нелегальным табаком и здесь просто неоценима роль неравнодушных СМИ. Серьезно изменить ситуация можно лишь, если вовлекать в проблему общество и доносить, какой вред ему наносит табачный контрафакт и контрабанда. Мы были приятно удивлены интересом, проявленным СМИ к проблеме торговли нелегальными сигаретами. Направленные работы демонстрировали, что авторы серьезно погрузились в тему” - прокомментировал результаты конкурса Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.

Справка: Конкурс, проведенный АМТ при поддержке Комитета по подакцизным товарам «Опоры России», собрал публикации 30 журналистов федеральных и региональных СМИ из 12 регионов России от Псковской области до Красноярского края.

В составе жюри конкурса участвовали представители бизнес-сообщества и журналистской среды:

 
  • Борисов Александр Иванович — председатель Совета по развитию потребительского рынка ТПП РФ
  • Дмитрий Михайлин, Генеральный директор АНО «Русские репортеры»
  • Борисов Юрий Алексеевич — Исполнительный директор АКОРТ
  • Кузнецов Сергей Алексеевич — Директор Союза независимых сетей
  • Максимов Владлен Георгиевич — Президент Ассоциации малоформатной торговли
  • Евгений Огородников — обозреватель, журнал «Эксперт» 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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