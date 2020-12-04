Важное за неделю в Сибири: Норильск завалило снегом, в Новосибирске открыли перинатальный центр, в Кемерове рухнул потолок в детсаду

Прошедшая неделя в регионах СФО прошла относительно спокойно. Чрезвычайная ситуация возникла только в Норильске Красноярского края – город буквально оказался в снежном плену. О важных и интересных событиях в сибирских регионах читайте в обзоре «Политсибру».

Красноярский край

Норильск в Красноярском крае на этой неделе засыпало снегом. В городе ввели «штормовое предупреждение по очень сильному ветру». Горожанам пришлось откапывать машины, автобусные остановки, подъезды домов и входы в здания.

В мэрии успокоили жителей, что городу не грозит дефицит лекарств или продуктов. Снегопад и ветер в городе не прекращается. По прогнозам ГО и ЧС Норильска, снег будет идти до конца недели, ветер и метель будут также до субботы. В выходные ожидается понижение температуры до 23 градусов мороза.

Иркутская область

На прошедшей неделе правоохранители рассказали сразу о нескольких чиновниках- коррупционерах. Так, бывшего Иркутского транспортного прокурора, обвиняемого в мошенничестве отправили в СИЗО. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что бывший Иркутский транспортный прокурор стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, которое связано с контрабандой леса. Экс-прокурор должен был получить незаконное вознаграждение в 10 млн рублей.

Иркутский областной суд оштрафовал начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарска Елену Культикову. Еще в 2019 году она передала подчиненному, не допущенному к гостайне, электронные топографические сведения об одном из режимных объектов Иркутской области. Эти сведения имеют гриф «Секретно». За такую «болтливость» чиновница получила 35 тысяч штрафа. В пресс-службе мэрии уточнили, что женщина уже не работает в управлении, она вышла на пенсию.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой. По версии следствия, она, ее сын и другие лица похитили из бюджета региона около 25 млн рублей при исполнении госконтракта на поставку медицинских масок, респираторов для нужд областного минздрава. Ледяева 12 ноября ушла в отставку.

Кемеровская область

В новом детском саду в Кемерово 4 декабря рухнул потолок. В результате происшествия никто не пострадал. В администрации города заявили, что обрушение могло произойти из-за скрытого дефекта конструкции. Детский сад открыли только в конце ноября, он рассчитан на 200 детей.

Алтайский край

В Алтайском крае во внимание правоохранителей попали руководители компании «Алтай-Форест».

Заместителю гендиректора по лесопользованию предъявили обвинение по делу о незаконных рубках леса. Его арестовали на два месяца. По данным следствия, с октября 2018 по ноябрь 2019 годов фигурант организовал и контролировал незаконные рубки леса в объеме более 500 кубометров на территории Тальменского района. Ранее аналогичное обвинение предъявили начальнику Ларичихинского производственного участка ООО «Алтай-Форест».

А директора компании, депутата Алтайского Заксобрания Николая Бушкова оштрафовали на 15 тысяч рублей. Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что Бушков якобы нарушил режим самоизоляции, несмотря на наличие диагноза коронавируса.

Омская область

В области продлили режим повышенной готовности в связи с заболеваемостью коронавирусом. «С одной стороны, мы видим, что ситуация стабилизируется. Но с другой стороны — расслабляться еще рано. Поэтому оперативный штаб принял решение продлить режим повышенной готовности до 15 января», — сообщил губернатор Александр Бурков. В предпраздничные дни и на каникулах будет усилен контроль за соблюдением масочного режима и других эпидемиологических мер.

Республика Алтай

Прокуратура Республики Алтай добилась наказания для сотрудников компании, которые осуществляли стройку в водоохранной зоне Телецкого озера и ограничили свободный доступ к нему. Речь идет о загрязнении берегов и реки Идып, забора воды без разрешительных документов, ограничения свободного доступа на лесные участки. Также прокурор предъявил иск о ликвидации несанкционированной свалки отходов и рекультивации земельного участка, расположенного вблизи села Артыбаш.

Новосибирская область

В Новосибирске досрочно ввели в эксплуатацию перинатальный центр. На совещании, которое провел губернатор Андрей Травников, было принято решение, что новое здание будет работать по профилю - как перинатальный центр, его помещения не будут использованы для размещения COVID-госпиталя. Мощность стационарного отделения нового центра - 213 коек на четыре тысячи родов в год (сейчас областная больница принимает только 2,5 тыс. родов), детская поликлиника рассчитана на 60 посещений в смену, взрослая - на 100.

Серия одиночных пикетов против строительства ЖК «Енисей» на месте бывшей шоколадной фабрики в Железнодорожном районе Новосибирска прошла около здания мэрии. Протестующие выступили против застройки небольшой территории на улице Красноярской, пишет «Тайга.инфо».

Томская область

Томская компания заплатит штраф в 1 млн рублей за взятки начальнику вокзала. Суд признал компанию ООО «Регион-Сервис» виновным в даче взятки начальнику и мастеру участка производства железнодорожного вокзала Томск-1. Компании должна выплатить штраф в размере 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Руководитель организации перечислил денежные средства «за неофициальное обеспечение торгового павильона водо- и электроснабжением», уточняет ведомство.

Республика Хакасия

В республике снимут полнометражный фильм о борьбе общества с наркопреступностью. Картина будет называться «Чекаго», проект на прошедшей неделе в Москве представила кинокомпания «Ветер перемен».

Республика Тува

Охранник спиртзавода украл бутылки, этикетки и другое оборудование чтобы открыть на свалке свое производство алкоголя, его задержали полицейские, рассказали в ГУ МВД Республики Тыва.

Автомобиль, где неудавшиеся бутлегеры везли все необходимое для своего производства, остановили инспекторы ДПС. В багажнике сотрудники ГИБДД нашли две картонные коробки с 36 бутылками немаркированной водки «Амрита» по 0,5 литров каждая, пластмассовые тары с 37 литрами спиртосодержащей жидкости. В машине также были приборы для измерения концентрации этилового спирта, закаточная машинка, этикетки и бутылки. Выяснилось, что оборудование водитель украл на спиртзаводе, где работал охранником. Ущерб предприятию составил 50 тысяч рублей.