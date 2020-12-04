Как станции СГК в Барнауле подготовились к морозам

В столицу Алтайского края приходят сибирские морозы. По прогнозам в ближайшую неделю температура наружного воздуха в Барнауле опустится до –30 °С. Предприятия СГК готовы к работе в любых погодных условиях. Для этого на ТЭЦ сформирован необходимый запас топлива, завершены ремонты и техническое обслуживание теплогенерирующего оборудования.

Уже в эти выходные температура на улицах Барнаула достигнет отметки –25 °С, а после 12 декабря опуститься еще ниже. Морозы не стали неожиданностью для предприятий СГК, подготовку к этому отопительному сезону энергетики начали еще весной.

В рамках ремонтной кампании в межотопительный сезон 2020 года на Барнаульской ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 отремонтировали 15 котлов и 8 турбин. Все ремонты завершены по графику и в 100% объеме.

Сейчас станции работают в штатном режиме, никакого особенного усиления не требуется. Если нужно будет увеличить температуру теплоносителя для города, специалисты запустят в работу дополнительное оборудование, которое всегда находится в полной готовности.

Запас топлива пополняется ежедневно. Всего на складах барнаульских станций, по данным на 2 декабря, хранится 600 тысяч тонн угля, что в 3,5 раза больше нормативного значения, установленного Минэнерго России.

Объем топлива сформирован так, чтобы обеспечить каждую станцию углем при любых погодных сценариях. Если по каким-то причинам произойдут проблемы с поставками — резерва будет достаточно на 1,5–2 месяца. Например, сейчас на ТЭЦ-2 расходуется чуть больше 4 тысяч тонн угля в сутки, а на ТЭЦ-3 — около 7,5 тысячи тонн.

Температура теплоносителя задается ежедневно на основе прогноза гидрометцентра. Чем ниже температура наружного воздуха, тем горячее теплоноситель отпускается со станции.