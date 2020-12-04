Организатора акции антимасочников оштрафовали в Барнауле

Индустриальный районный суд вынес приговор антимасочнице Марии Пономаренко 3 декабря. Об этом сообщает «Банкфакс».

Женщину обвинили по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), и назначили ей штраф - 2 тысячи рублей.

Именно Марию Пономаренко называют организатором акции антимасочников в трамвае 26 октября. Тогда на пересечении улиц Попова и Взлётная несколько человек не стали надевать маски в транспорте и устроили скандал. В соцсетях появилась запись «бунта», которая вызвала общественный резонанс. На ней Пономаренко оскорбляла водителя трамвая и пыталась пробраться в его кабину. Из-за акции антимасочников трамвай простоял на путях 1,5 часа.

Как ранее сообщал "Политсибру" всего из-за инцидента с остановкой трамвая 26 октября были задержаны 17 граждан, отказывавшихся пользоваться масками. В результате их действий на несколько часов было парализовано движение общественного транспорта. Ситуация получила широкое обсуждение в социальных сетях. Комментаторы предлагали кроме штрафов, сводить антимасочников в ковидный госпиталь.