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Без новогоднего настроения. Как депутаты Думы Барнаула принимали ковидный бюджет (фоторепортаж)

Новости
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Последнее в 2020 году заседание городской Думы Барнаула состоялось 4 декабря. Новогоднего настроения, разумеется, не было. И до Нового года все-таки еще далеко, и пандемия коронавируса не позволяет особенно "разгуляться". Как депутаты БГД в масках, а кто-то и в перчатках, принимали бюджет города на следующий год, внимательно наблюдал наш фотокорреспондент Олег Укладов.

А пока сессия не началась, можно поздороваться и обсудить актуальные вопросы.

А сейчас подробнее о депутатах.

И вот, наконец, народные избранники голосуют за бюджет. Подавляющим большинством за.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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