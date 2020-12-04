Без новогоднего настроения. Как депутаты Думы Барнаула принимали ковидный бюджет (фоторепортаж)

Последнее в 2020 году заседание городской Думы Барнаула состоялось 4 декабря. Новогоднего настроения, разумеется, не было. И до Нового года все-таки еще далеко, и пандемия коронавируса не позволяет особенно "разгуляться". Как депутаты БГД в масках, а кто-то и в перчатках, принимали бюджет города на следующий год, внимательно наблюдал наш фотокорреспондент Олег Укладов.

А пока сессия не началась, можно поздороваться и обсудить актуальные вопросы.

А сейчас подробнее о депутатах.

И вот, наконец, народные избранники голосуют за бюджет. Подавляющим большинством за.