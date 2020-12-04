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Пост главы правового комитета АКЗС почти занял самый молодой депутат Голобородько

Новости
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Депутат парламента Алтайского края Денис Голобородько назначен исполняющим обязанности главы правового комитета АКЗС. Это место стало вакантным после ухода Андрея Осипова.

«27 ноября состоялось заседание комитета. На нем меня избрали и.о. главы комитета. Вопрос о полноценном назначении будет рассмотрен на декабрьской сессии»,  - рассказал «Политсибру» сам Голобородько.

Андрей Осипов

Бинго! Депутата Осипова назначили уполномоченным по правам предпринимателей в Алтайском крае

Новости

Его кандидатура - единственная, внесенная в список голосования на сессии.

Таким образом, полностью подтверждаются данные источников «Политсибру», которые еще в сентябре указывали на то, что пост займет самый молодой депутат АКЗС (сейчас Голобородько всего 27 лет).

Такие разговоры пошли после того, как в первых числах сентября Павел Нестеров объявил о досрочном уходе с поста уполномоченного по правам предпринимателей в Алтайском крае. И на его место сразу неофициально согласовали депутата АКЗС, главу правового комитета Андрея Осипова. 

На сессии 27 сентября с Нестерова сняли полномочия бизнес-омбудсмена и наделили ими Осипова. После чего тому пришлось сдать мандат депутата.

Автор: Александра Черданцева

Фото: Дмитрий Черских/АКЗС

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

Старушка Шепокряк

27 а такой жулик и вор

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