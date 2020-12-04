Сергей Белоусов: У регионов есть потребность в системной государственной поддержке развития моногородов.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов принял участие в заседании рабочей группы по вопросам развития моногородов.

Участники заседания обсудили проект подпрограммы «Развитие моногородов», планируемой к запуску в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика», разработанный во исполнение Плана реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года.

Как рассказал сенатор, членов рабочей группы интересовали текущий статус, ключевые направления подпрограммы в разрезе основных мероприятий и показатели ее эффективности.

Сергей Белоусов отметил особую потребность в продолжении системной государственной поддержки развития моногородов со стороны регионов. Только в Алтайском крае 5 населенных пунктов: г. Алейск, г. Заринск, г. Новоалтайск, г. Яровое, р.п. Степное Озеро включены в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации. Все моногорода региона отнесены ко второй категории муниципальных образований, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения.

«За годы реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» удалось добиться привлечения в экономику моногородов дополнительных инвестиций и достижения целевых показателей по созданию рабочих мест. Значимым результатом реализации приоритетного проекта стало создание в границах моногородов Новоалтайска и Заринска территорий опережающего социально-экономического развития», -сообщил парламентарий.

По мнению сенатора, создание на государственном уровне соответствующих условий, направленных на формирование современной городской экономики, создание рабочих мест, привлечение инвестиций, а также эффективное использование всех инструментов поддержки будет способствовать дальнейшему стабильному развитию моногородов.

Также, членам рабочей группы был представлен доклад о деятельности некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» за 2019 год на основе утвержденных показателей эффективности деятельности НКО и ожидаемых показателях 2020-го.

Со слов Белоусова анализ текущего состояния и системный подход в этом вопросе позволяют адекватно оценить эффективность основных направлений деятельности с точки зрения влияния на ситуацию в моногородах и сформировать стратегию действий на перспективу.