Депутаты приняли бюджет Барнаула на 2021 год

Депутаты Думы Барнаула приняли бюджет города на следующий год в окончательном чтении. Заседание, где рассмотрели и сам документ, и внесенные в него поправки после первого чтения, прошло утром в пятницу, 4 декабря.

За бюджет в том формате, в котором его предложила на рассмотрение администрация Барнаула, проголосовали 29 депутатов из 34, присутствовавших на сессии. Это депутаты фракций «Единая Россия» и ЛДПР. Против выступили коммунисты и справедливороссы - пять человек. О том, почему одни поддержали, а вторые – нет, расскажем в одной из следующих публикаций. А пока о самом бюджете.

Итак, параметры казны Барнаула на 2021 год:

доходы – 15,517 млрд рублей,

расходы – 16,239 млрд рублей,

дефицит – 0,722 млрд рублей

Между первым и вторым чтениями бюджет «подрос» на 2 млрд рублей.

По словам председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города Надежды Тиньгаевой, большую часть роста обеспечили новые поступления из краевого бюджета. Эти средства будут направлены на программу благоустройства «Формирование комфортной городской среды», переселение из аварийного жилья, выплаты педагогам за классное руководство, бесплатное питание младшеклассников (в целом на образование дополнительно +1 млрд рублей).

В целом в 2021 году из бюджета направят:

9,5 млрд рублей на образование

1,4 млрд рублей – дорожное хозяйство

739 млн рублей – благоустройство

551 млн рублей – жилищное хозяйство

655 млн рублей – социальная политика

330 млн рублей – физкультура и спорт

Па словам главы бюджетного комитета БГД Андрея Солодилова, документ принимали в непростых условиях.

«Но, несмотря на пандемию, все социальные направления не остались без внимания, все обеспечены. И впервые бюджет превысил 16 млрд рублей», - сказал он журналистам на заседании.

Почти единогласно, но не без критики. Депутаты Алтайского края приняли бюджет на 2021 год Аналитика 27.11.2020 11:45

Еще одна сложность – выпадающие доходы в 305 млн рублей, которые казна не получит в 2021 году из-за отмены ЕНВД.

Здесь городу помог край – забрал на себя часть трат на дошкольное образование (на 585 млн рублей).

«Но вопросы все равно остались, некоторые предприниматели переживают отмену этого режима болезненно. Изучаем тему, будем с ними встречаться», - добавил Солодилов.