Алтайский министр здравоохранения Дмитрий Попов: нам нужно научиться доверять людям в белых халатах

В Алтайском крае заговорили о снижении напряженности по коронавирусу. Какие основания дают возможность сделать такие выводы. Нужен ли краю в таком случае ковидный госпиталь и ждет ли край третью волну коронавируса «Полисибру» рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

- Я много раз говорил, что смотреть только на абсолютные цифры официальной сводки неправильно. Кроме этого есть вирусные пневмонии, которые не дифференцированные как коронавирус, но однозначно ковидной природы. Есть бессимптомные пациенты, которые могут быть носителями инфекции, и целый ряд показателей, которые говорят об оперативной ситуации в регионе. Это количество вызовов скорой помощи, обращений в поликлиники, количество томографий и ренгенографий и количество подтверждённых в итоге исследований пневмоний.

- Какие показатели говорят об улучшении ситуации в Алтайском крае?

- С 2.5 тысяч за сутки вызовов скорой помощи по городу мы планомерно снизились до 900. Сейчас можно говорить о том, что в Барнауле более спокойная ситуация, чем в сентябре-октябре. А вот в районах края сложнее – они зашли в нее на две недели позже, и количество вызовов скорой еще большое. Эпидпроцесс должен пройти и там, поэтому создание окружных ковидных госпиталей – обязательная работа по доступности медпомощи.

- Часть ковидных госпиталей в Барнауле уже закрыта. Мы и дальше будем сокращать ковидные койки?

- В Барнауле было больше всего заболевших и обращающихся за помощью. И коечный фонд в Барнауле составлял на пике 1900 коек – 33% от края. Нет никакой нужды держать их пустыми, нам необходимо постепенно их возвращать в работу.

- А они пустуют?

- По данным на конец ноября ковидный госпиталь в горбольнице №5 был заполнен на 76%, Горольница №12 – на 53% и тд. Так что запас госпитальной базы есть, он чрезмерен. По нормативу Минздрава России он должен составлять 20%. Наша задача возвращать в строй и возобновлять плановую помощь, в том числе в стационарах.

Зачем краю дополнительный госпиталь?

- Но в таком случае возникает вопрос: госпиталь, открытие которого анонсировали в здании «Посуда-Центра» нам нужен?

- Госпиталь вне медорганизаций нам необходим в силу нескольких причин.

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Нам пришлось перепрофилировать из-за коронавируса большое количество медицинских объектов. Соответственно в какой-то степени ограничить медицинскую помощь для плановых больных. Это определяет интенсив, который испытывают сегодня медики в условиях помощи экстренным и ковидным пациентам в сжатых условиях.

Также, мы видим, что основная нагрузка лежит на Барнауле. В октябре загрузка ковидных госпиталей стремилась к 100%. Как поведет себя коронавирус во время сезонного роста гриппа, мы не знаем. Соответственно нам нужен базис для лечения ковидных пациентов, чтобы не переступить черту, при которой пациенты могут мягко говоря, оказаться в неудовлетворительных условиях.

- Грипп – наша ежегодная традиционная история…

- Да. Но осложняется тем, что из региона ковид не ушел. И ни один эксперт не скажет какова будет сила этого микса. По прогнозам Роспотребнадзора традиционный рост придется на конец декабря с переходом на январь-февраль. Мы готовимся к этому эпидподъему и должны подготовить к нему нашу госпитальную базу. В том числе и возможность развертывания госпиталя вне медицинских учреждений.

- То есть вопрос с местом еще открыт?

Он рассматривается на уровне губернатора. Должен быть распорядительный документ, который определит место, мощность госпиталя и поставит определенные задачи перед органами исполнительной власти. Сейчас у нас создана рабочая группа на уровне главы Барнаула, которая рассматривает разные варианты, работает с проектировщиками, которые однозначно скажут о возможности развертывания госпиталя в том или ином месте. Мы со своей стороны подготовили медико-техническое задание определили подходы к формированию госпиталя. Для того чтобы мы могли взять здание в аренду (речь же о бюджетных средствах) и разворачивать в нем госпиталь, оно изначально должно соответствовать ряду условий. Появится он только в тот момент, когда состояние здания позволит начать в нем разворачивать госпиталь, а не проводить подготовительные работы. Решением именно этих вопросов и занимается рабочая группа.

- Пока о каких-то сроках говорить рано?

- Нам нужно создать госпиталь фактически. Его оснастить, определить штатное расписание и закрепить работников, закупить медицинское оборудование – это будет происходить в декабре, поскольку мы привлекаем федеральные средства, которые выделены регионам на этот год. Это порядка 26 млн рублей. Если говорит о сроках, я полагаю это будет вторая половина января.

- Но при этом рост мы ожидаем в декабре…

У нас нет одномоментного роста заболеваемости в течение одного дня, поэтому полная коечная мощность, которую мы планируем развернуть в центре вполне возможно одномоментно и не понадобится. Будем разворачивать его этапно. Вначале порядка 200-250 коек, дальше будем смотреть по ситуации. Если потребуется увеличить, мы всегда сможем это сделать. Задача наша – страховать возможный микс гриппа с ковидом и обеспечить лечение больных.

- Самый, наверное, болезненный вопрос: откуда медики?

- Ресурсов несколько. Это мобилизация оставшегося медицинского персонала по Алтайскому краю. Плюс при сворачивании госпиталей будут освобождаться некоторые медработники, которых также будем приглашать в госпиталь. Кроме того, мы предложили помочь сотрудникам медицинского университета, ординаторам и студентам последних курсов.

- Если центр придется открывать на полную мощность, много понадобится сотрудников?

Более 500 медицинских работников.

Третья волна или продолжение первой?

- Дмитрий Владимирович, почему нельзя открыть ковидные госпитали в санаториях края?

- Больницы, в которых мы организуем ковидные госпитали, позволяют это сделать с меньшими затратами и большей эффективностью для пациентов. Чтобы подвести кислород в санатории, необходимо полностью модернизировать здания.

Кроме того, они неудобны медперсоналу для наблюдения за пациентами. Как правило санатории - комнатного коридорного типа, закрытые. Кроме того, мощности по количеству коек нам просто не хватает, а многокорпусные потребовали бы привлечение большего количества медперсонала. Хотя один из санаториев Бийска мы действительно обсуждали в качестве варианта для развертывания госпиталя, но в итоге не открыли. Так как он неудобен с точки зрения применения медицинских технологий.

- То есть фактически мы теперь готовимся к третьей волне?

- Это такое условное деление… Мы не успели отойти от летнего подъема, как наступила первая декада сентября во время которой мы зафиксировали рост заболеваемости большими, чем в июле-августе темпами. Аналогичная ситуация и сейчас. Мы уходим в декабрь. Что это будет - третья волна или первая, плавно перешедшая в осень и зиму? По сути сейчас все зависит от того, когда в регион придет новая инфекция. Но это не значит, что мы сидим и ждем. Мы ориентируемся на четкий мониторинг Роспотребнадзора, который оценивает в ежедневном режиме прирост в целом по краю, динамику и анализ ситуации исходя из половозрастной структуры населения. Анализ ситуации и позволяет принимать те или иные решения и оперштабу во главе с губернатором Виктором Томенко и минздраву региона.

Плюс к этому мы закупаем препараты. На этой неделе начали раздавать их пациентам. Уже есть возможность обеспечить наборами препаратов более 12 тысяч человек. Если не будет вспышечного роста, то их хватит нам до конца года и часть января.

- А когда все же появятся прививки для населения? Специалистам назывались несколько сроков

Мы имеем возможность рассуждать о вакцинации разными вакцинами. Соглашение, которое подписано на уровне правительства региона с Минздравом России – разработана институтом Гамалеи. Это те самые 2005 доз, которые уже поступили в край, 42 вакцины уже поставлены были медицинским работникам ранее. В большинстве случаев поставакцинальная история протекает бессимптомно или легкими продрамальными явлениями - периодом небольшого подъема температуры, слабостью недомоганием… оставшиеся дозы также предназначены для медработников.

Сама технология наработки масштабов производства вакцины обширнее у «Вектора». Но в любом случае наработка объемов и распределение по регионам будет в следующем году. Как только нам она придет, мы приступим к добровольной вакцинации населения против коронавируса.

- Как вы сами перенесли коронавирус?

- У него есть явные отличия о гриппа и ОРВИ. Типичных проявлений, характерных только для коронавируса нет, но вдруг спустя некоторое время вдруг с новой силой поднимается температура до 39 и изматывает человека. Организм с ней еще не сталкивался. Лечился как все, спустя 10 дней состояние изменилось. Могу сказать только, что очень неприятная штука.

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О чем еще сказал Дмитрий Попов:

- Как правило, заболевание протекает тяжелее у пожилых. Но и у молодых пациентов встречается агрессивное течение коронавируса. На вопрос «почему» еще только предстоит ответить медицинской науке.

- Порядка 6 тысяч коек, перепрофилированных под лечение ковидных больных в Алтайском крае – это треть всего коечного фонда региона.

- Сейчас необходимо вовремя мониторить ситуацию, вовремя уводить обратно в строй госпитали, чтобы можно было бы уже осуществлять специализированную помощь на их базе. Это будет, наверное, растянутый период, так как тяжелые пациенты есть во всех учреждениях. Необходимо к этому периоду правильно отнестись.

- С развитием интернета вокруг большое количество информации. Появляются разные «эксперты», которые говорят о принципах диагностики, методах лечения, опасности. В здравоохранении, когда инфекция еще не изучена, не может быть понятия «мой опыт». Нужно базироваться на принципах доказательной медицины. Проверенной, увы, в том числе, неблагоприятными исходами. Нам нужно научиться доверять человеку в белом халате, который однозначно заинтересован в том, чтобы вылечить человека. При этом лекарства, действие которых не доказано или народные средства, он может назначать только в плюс к утвержденным стандартам.