Около 100 тысяч гектар земли Алтайского края обложат ограничениями

Семь охранных зон будут расположены около аэропорта имени Германа Титова. Их уже внесли в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщили в Кадастровой палате Алтайского края.

«В третьем квартале текущего года в ЕГРН были внесены сведения о семи охранных зонах аэропорта имени Германа Титова, расположенного в пригороде Барнаула. Площадь самой большой из них 950 кв.км., т. е. почти 0,6% площади Алтайского края. Для сравнения: на этой территории можно разместить 133 тыс. футбольных полей», - отметил заместитель директора Кадастровой палаты Игорь Штайнепрайс.

Всего существует около 30 видов особых зон. Это район аэродрома, запретные зоны складов вооружений, заповедники, природные парки, исторические памятники и различного вида инженерных коммуникаций. Зоны нужны как для охраны самого объекта, так и для защиты от него. В приаэродромной зоне выделяют семь типов зон. Все они различаются по жесткости мер ограничения для строительства.

Например, в первой зоне, которая находится ближе всего к взлетным полосам, могут размещаться только обслуживающие аэропорт здания. В 3 зоне действуют ограничения высоты объектов. В 4 и 5 зонах нельзя размещать объекты, создающие помехи навигации самолетов или угрожающие безопасности полетов: радиостанции, устройства сжигания газов и другие взрывоопасные объекты. В 7 зоне не рекомендуется строить здания - уровень шума, выбросы вредных веществ и электромагнитные излучения в ней выше нормы.

Когда территория становится охранной зоной, на неё накладываются эти ограничения. Причем они касаются и собственников земельных участков на территории данных зон. Так, людям может быть запрещено даже строить дом на своей земле.

«В некоторых случаях законодательство предусматривает возможность возмещения убытков собственникам в случае ограничения прав или выкуп земельного участка, попавшего под ограничения», - сообщил Игорь Штайнепрайс.

Отмечается, что узнать, входит ли земельный участок в состав особой зоны и есть ли на ней какие-то ограничения, жители края могут из выписки об объекте недвижимости.