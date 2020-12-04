Умерло 14 человек и заболело еще 225. Как коронавирус распространяется в Алтайском крае

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 225 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 160 пациентов, умерло 14 человек, от COVID-19 - 10.

Новые случаи подтверждены в следующих территориях: Барнаул – 61, Бийск – 24, Рубцовск – 19, Алейск, Заринск, Новоалтайск, Яровое – по 8 заболевших, Славгород – 7, Каменский район – 6, Залесовский, Михайловский районы – по 5 заболевших, Благовещенский, Волчихинский, Калманский, Тогульский районы – по 4 заболевших, Бийский, Егорьевский, Змеиногорский, Локтевский, Павловский, Рубцовский, Усть-Пристанский районы – по 3 человека, Алейский, Бурлинский, Крутихинский, Кытмановский, Поспелихинский, Солонешенский, Табунский, Третьяковский районы – по 2 заболевших, Алтайский, Заринский, Косихинский, Кулундинский, Немецкий национальный, Советский, Суетский, Троицкий, Топчихинский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 27025 человек. Уже выздоровели 23 408 человек. Умерло 1166 (+14 за сутки) человек, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 606 (+10 за сутки) человек; иные причины смерти – 556 (+4 за сутки) человек; на экспертизе – 4 человека.

По состоянию на 4 декабря на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 2 391 человек. Кроме этого, 1 281 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, также лечатся в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 538, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 148.

Минздравом края развернуто 5 355 коек, к кислороду имеют подключение 2839, с ИВЛ – 488. Резервных коек - 1683.

323 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 363 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Из общего числа заболевших у 7761 человека подвердилась внебольничная пневмония, у 12739 – ОРВИ, в 6525 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 851 444 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 216,34 исследований на каждые 100 тысяч жителей или 4757 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5210 за минувшие сутки.