Алтайские спортсмены выступили на Всероссийских соревнованиях по биатлону «Приз олимпийского чемпиона В.Ф. Маматова».

C 26 по 29 ноября в Новосибирске состоялись Всероссийские соревнования по биатлону «Приз олимпийского чемпиона В.Ф. Маматова».

Эти соревнования проводятся уже 47 лет, а в этом году они стали первым этапом "Кубка СДЮБР-Skimir". За медали в двух дисциплинах - спринте и гонке преследования – боролись 190 биатлонистов из 13 субъектов РФ. Впервые в соревнованиях «Приз Мамонтова» приняли участие воспитанники ГСОО «Барнаульская федерация биатлона», тем не менее они уже показали хорошие результаты.

Биатлон. Соревнования «Приз олимпийского чемпиона В.Ф. Маматова».

Павел Волков, в возрастной группе биатлонистов (2004-2005 г.р.), допустив всего один промах, на 2-х огневых рубежах в спринтерской гонке, выиграл бронзовую медаль. Пятнадцатилетняя София Каврыжникова - дебютантка соревнований такого высокого ранга, заняла 6 место в спринтерской гонке, при этом на 2-х огневых рубежах отстреляла без штрафа.

Успешное выступление спортсменов, это результат совместной работы достигнутый при поддержке ветеранов биатлона и председателя АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» Сергея Локтева, оказавшего большую помощь молодым биатлонистам, а также постоянного партнёра федерации – Барнаульского пивоваренного завода.

Это первые соревнования в этом сезоне. Наставники спортсменов считают, что у их воспитанников есть перспективы на более успешные результаты.