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Алтайские спортсмены выступили на Всероссийских соревнованиях по биатлону «Приз олимпийского чемпиона В.Ф. Маматова».

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C 26 по 29 ноября в Новосибирске состоялись Всероссийские соревнования по биатлону «Приз олимпийского чемпиона В.Ф. Маматова».

Эти соревнования проводятся уже 47 лет, а в этом году  они стали первым этапом "Кубка СДЮБР-Skimir".  За медали в двух дисциплинах  - спринте и гонке преследования – боролись 190 биатлонистов из 13 субъектов РФ.  Впервые в соревнованиях «Приз Мамонтова» приняли участие воспитанники ГСОО «Барнаульская федерация биатлона», тем не менее они уже показали хорошие результаты.

Биатлон. Соревнования «Приз олимпийского чемпиона В.Ф. Маматова».
Биатлон. Соревнования «Приз олимпийского чемпиона В.Ф. Маматова».

Павел Волков, в возрастной группе биатлонистов (2004-2005 г.р.), допустив всего один промах, на 2-х огневых рубежах в спринтерской гонке, выиграл бронзовую медаль.  Пятнадцатилетняя София Каврыжникова - дебютантка соревнований такого высокого ранга, заняла 6 место в спринтерской гонке, при этом на 2-х огневых рубежах отстреляла без штрафа. 

Успешное выступление   спортсменов, это результат совместной работы достигнутый при поддержке ветеранов биатлона и председателя АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» Сергея Локтева, оказавшего большую помощь  молодым биатлонистам, а также постоянного партнёра федерации – Барнаульского пивоваренного завода.

Это первые соревнования в этом сезоне. Наставники спортсменов считают, что у их воспитанников есть перспективы на более успешные результаты.  

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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