Как в условиях пандемии краевая клиническая больница справляется с медпомощью

Система здравоохранения края в этом году столкнулась с очень тяжелыми вызовами. Из-за пандемии коронавируса пришлось перестраивать многие процессы, забирать под ковидные госпитали обычные больницы, перенаправлять туда медицинский персонал. Однако обычные заболевания тоже надо лечить даже в таких нелегких условиях. О том, как справляется с потоком пациентов главное медучреждение региона – краевая клиническая больница – рассказал в своем репортаже телеканалу «Толк».

Здесь не прерывали прием больных ни на день, ковид ковидом, но спасать надо всех пациентов, независимо от диагноза. В краевую ежедневно обращаются десятки пациентов, и «скорая помощь» привозит самых сложных больных со всего края. В день сюда поступает 200 -250 человек.

Больница взяла на себя нагрузку 5-й и 12-й городских больниц, где временно развернуты ковидные госпитали. В краевой работает и свое ковидное отделение на 100 коек, но в нем лежат 119 человек, в основном, это пациенты этой же больницы, у которых во время поступления с другими серьезными заболеваниями был обнаружен коронавирус.

Почти 30 медработников из краевой больницы добровольно ушли работать в ковидные госпитали края, 150 работают в собственном госпитале на базе клиники. Нагрузка на тех, кто остался, выросла, при этом, увеличилось число экстренных пациентов с тяжёлыми патологиями.

Краевая больница рассчитана на 1300 коек, сейчас здесь лечатся 978 пациентов, и врачи готовы еще принимать больных.

Несмотря на вызовы пандемии, краевая клиническая больница продолжает развиваться по планам, утвержденным еще до нашествия вируса. В этом году здесь обновили оборудование в разных отделениях на сумму более 100 миллионов рублей. В неврологию, например, поступили аппараты для реабилитации. Для сравнения: если раньше один инструктор мог реабилитировать в сутки 5 - 6 пациентов, то с помощью нового оборудования уже 20 - 30 человек.

Помощь больнице приходит не только из госбюджета. Два передвижных аппарата ИВЛ для ковидных больных подарили «Алтай-Кокс» и благотворительный фонд «Милосердие», также помогают клинике заводы «Ротор», «РТИ» и другие.

Помощь от благотворителей можно тоже можно назвать экстренной - она направлена на борьбу с пандемией и защиту медицинского персонала.

"На нас с инициативой выходили фармацевтические компании, предлагая нам лекарственные препараты, - рассказала главврач больницы Диана Рудакова. - Сегодня фонд Прокопьева поставил нам одноразовые маски".

Маски в этом году в списке самых востребованных расходных материалов. В штате краевой больницы - более двух с половиной тысяч медработников. И каждые два часа им необходимо менять маски. Фонд депутата государственной Думы Александра Прокопьева предоставил больнице почти 28 тыс. масок.

Коронавирус многое изменил в нашем здравоохранении, но краевая больница продолжает работать. Обычно за год через клинику проходит 35 тыс. пациентов, и здесь делают около 22 тыс. операций. Итоги этого года скоро узнаем.