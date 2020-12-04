Перезагрузка экономики. Предприниматели Барнаула обсудили, как поддержать промышленность

Барнаул не стоит на залежах нефти и не добывает газ. Вся его экономика основана на производстве и переработке продукции сельского хозяйства. Поэтому для столицы Алтайского края промышленность – основа основ. О том, что сдерживает ее развитие и что нужно городу для перезагрузки экономики, обсудили в администрации на заседании Координационного совета предпринимателей Барнаула в среду, 2 декабря.

Участие в нем приняли руководители предприятий города, представители администрации города и региональных министерств, депутаты гордумы, ученые ведущих вузов краевой столицы и другие эксперты.

Проблемы есть

Социально-экономическое развитие Барнаула зависит от множества факторов. Пожалуй, самые главные сейчас – это миграция и доходы населения.

Так, по словам заместителя главы города по экономической политике Марии Кулагиной, интенсивность миграционных процессов сегодня только растет. За счет этого сокращается доля трудоспособного населения.

Отчасти это происходит из-за уровня заработной платы. Ее размер у работников крупных и средних организаций Барнаула один из самых низких среди столичных городов Сибирского федерального округа.

«Эти и другие вызовы активизируют работу администрации города по поиску направлений дальнейшего развития краевой столицы. Сегодня перед нами стоит первостепенная задача – создать условия, при которых Барнаул станет привлекательным для молодежи в плане проживания и работы в нашем городе», - подчеркнула Мария Кулагина.

Заседание в администрации Барнаула, декабрь 2020 года Фото: пресс-служба мэрии

Но есть и решения

Один из традиционных локомотивов роста для города – промышленность. Сегодня на долю крупных и средних предприятий этого сектора экономики приходится 39% годового объёма продукции.

Среди новых отраслей, которые сейчас активно развиваются в краевой столице, можно отметить рынок информационных технологий. По словам замглавы города, власти понимают, насколько важно для Барнаула это быстро растущее и перспективное мировое направление.

«Мы возлагаем большие надежды на промышленный потенциал городских предприятий, а в качестве стратегической ставки развития города рассматриваем возможность развития наукоемкого, интеллектуального промышленного производства с применением информационных технологий, повышающих добавленную стоимость изделия и как следствие - конкурентоспособные преимущества наших производств на российском и международном рынке», - сказала Мария Кулагина.

Генеральный директор ООО «Фриматик» Денис Газукин также отметил потенциал наукоемкой промышленности. А директор ООО «ДиБиЭй» Вадим Гладышев продемонстрировал примеры реализуемых на местных промышленных предприятиях и бизнес структурах проектов цифровизации.

Директор по проектам развития Фонда «Содействие» Юрий Ладыгин опыт создания эко-системы наукоемкого и интеллектуального производств через взаимодействие предприятий, власти и научного сообщества.

Важнейший вопрос – кадры. И начинать их готовить надо со школы. Такие примеры уже есть и о них рассказал руководитель Алтайского информационно-аналитического центра Михаил Рязанов.

А министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов призвал коллег «пропустить цифру во все направления экономики».

«Начинать необходимо с создания новых рабочих мест, интересных для подрастающего поколения. Это позволит молодежи сделать выбор в пользу нашего города, остаться здесь, работать, развиваться в личном и профессиональном плане», - резюмировала общее мнение Мария Кулагина.

А еще участники встречи договорились о расширении сотрудничества по направлению образования, взаимодействия с промышленными предприятиями и ИТ-компаниями.

Организаторы мероприятия заверили, что заседание прошло со строгим соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и указа губернатора. Количество участников ограничили так, чтобы все могли соблюсти социальную дистанцию. Часть докладов представили в режиме видеоконференцсвязи.

Заседание в администрации Барнаула, декабрь 2020 года Фото: пресс-служба мэрии

Тем более, что есть хорошая основа

В 2019 году промышленные предприятия Барнаула произвели товаров и услуг на сумму свыше 100 млрд рублей. 80% компаний отработали с прибылью. Основой для промышленного роста стали предприятия обрабатывающей отрасли.

До 18,6% выросла доля малых предприятий, занятых в производстве. А средняя зарплата на крупных и средних предприятиях достигла почти 38 тысяч рублей. Выросла и зарплата бюджетников.

Общий объём инвестиций в экономику города почти достиг 31 млдр рублей.

Всего же в городе работает более 120 крупных и средних предприятий, а также около 2000 предприятий малого и микробизнеса. В год они выпускают продукции более чем на 100 млрд рублей.

Наиболее развитой остается пищевая и перерабатывающая промышленность, которая обеспечивают комплексную глубокую переработку всего товарного сельскохозяйственного сырья. Немалую доля занимают предприятия химической отрасли, предприятия по производству готовых металлических изделий и производство машин и оборудования. В городе немало компаний, которые производят неметаллическую минеральную продукцию, текстильные и швейные изделия, напитки.