Алтайские справедливороссы переизбрали второе лицо партии в регионе

Алтайское отделение «Справедливой России» провело перевыборы главы исполкома (он же секретарь Бюро). Этот пост снова заняла Анна Коваленко, сообщает пресс-служба партии.

Заседание Совета реготделения, на котором прошло голосование за кандидатуру, прошло 3 декабря. Коваленко поддержала большая часть членов Совета.

Лидер алтайских эсэров, депутат Госдумы Александр Терентьев заявил, что у вновь избранного секретаря бюро получится грамотно выстроить свою работу:

«Работы она не боится, поэтому убежден, что она достойно справится с поставленными задачами и возложенными на нее обязанностями», - сказал Терентьев.

Напомним, долгое время этот пост занимал Владислав Вакаев. Однако после его разлада с руководством партии в 2018 году, на эту должность избрали Анну Коваленко. Она и руководила исполкомом последующие два года.