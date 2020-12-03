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Алтайские справедливороссы переизбрали второе лицо партии в регионе

Новости
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Алтайское отделение «Справедливой России» провело перевыборы главы исполкома (он же секретарь Бюро). Этот пост снова заняла Анна Коваленко, сообщает пресс-служба партии. 

Заседание Совета реготделения, на котором прошло голосование за кандидатуру, прошло 3 декабря. Коваленко поддержала большая часть членов Совета.

Лидер алтайских эсэров, депутат Госдумы Александр Терентьев заявил, что у вновь избранного секретаря бюро получится грамотно выстроить свою работу:

«Работы она не боится, поэтому убежден, что она достойно справится с поставленными задачами и возложенными на нее обязанностями», - сказал Терентьев.

Напомним, долгое время этот пост занимал Владислав Вакаев. Однако после его разлада с руководством партии в 2018 году, на эту должность избрали Анну Коваленко. Она и руководила исполкомом последующие два года.

Автор: Политсиб.ру

Фото: пресс-служба партии Справедливая Россия

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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