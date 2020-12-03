Спор за три рубля. Барнаульские перевозчики снова просят мэрию поднять плату за проезд

Перевозчики Барнаула в лице председателя некоммерческого партнерства «Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула» Валерия Касплера направили новое обращение мэру города. Они снова просят поднять стоимость проезда в общественном транспорте на 3 рубля, сообщает «Амител».

Пришлось брать кредиты. Почему в Барнауле повысили плату за проезд на общественный транспорт Новости 25.09.2020 14:11

Перевозчики утверждают, что из-за ковида барнаульцы стали реже пользоваться транспортом - спрос упал уж на 40%. Льготники и пенсионеры сидят дома на самоизоляции и автобусами пользуются редко. И к тому же, некоторые предприятия перевели сотрудников на удаленку. Поэтому если стоимость проезда не повысят в ближайшее время, отрасли грозит гибель, сказано в обращении.

Кроме этого предприятиям, перевозящим льготников, попросили возместить затраты на ГСМ, а также компенсировать все деньги, которые те потеряли из-за пандемии.

Напомним, в сентябре этого года барнаульские власти уже анонсировали повышение цен на проезд после подобного обращения перевозчиков. Предполагалось, что стоимость проезда в трамваях, автобусах или троллейбусах обойдется горожанам в 26 рублей, а за проезд в маршрутке придется отдать 28 рублей. Однако мэрия Барнаула до сих не приняла окончательного решения. Возможно, что это произойдет после Нового года.

Тем временем, горожане продолжают выступать против повышения стоимости билетов. Так, 3 декабря местный общественник Данил Дегтярев провел пикет у администрации города. По его мнению, цена за проезд в региональной столице и так очень высокая. А качество услуг оставляет желать лучшего.