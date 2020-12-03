АО «Алтайэнергосбыт» и Gorserv запустили в Барнауле и Бийске сервис для заказа бытовых услуг

АО «Алтайэнергосбыт» совместно с федеральной службой сервиса Gorserv (ООО «Горсерв») запустили для жителей Барнаула и Бийска сервис для решения бытовых проблем, который позволит получить квалифицированную помощь в домашнем хозяйстве и воспользоваться более 600 видами бытовых услуг.

Теперь тратить своё свободное время на домашние дела не нужно, на сайте https://gorserv.com/altaiensb/ можно заказать услуги, начиная от мелкого бытового ремонта, установки розетки, ремонта потёкшего крана, подключения и настройки ТВ и заканчивая компьютерной помощью.

Gorserv оказывает бытовые услуги с 2017 года более чем в 92 городах страны. Все заявки выполняют мастера, прошедшие юридическую и профессиональную проверку на платформе, и имеющие статус самозанятых. Gorserv контролирует качество выполнения услуг и работает по фиксированному прайсу, предоставляет гарантию на услуги до 6 месяцев.

Изучить список услуг, преимущества сервиса или оставить заявку можно круглосуточно на сайте .