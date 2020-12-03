Директора барнаульского лицея наказали за родительское собрание во время пандемии

Железнодорожный районный суд Барнаула осудил директора лицея Ирину Агафонову. Её признали виновной в проведении родительского собрания во время пандемии COVID-19. Об этом сообщили на сайте суда.

Директора обвинили по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил в условиях распространения опасного заболевания).

«При проведении внеплановой выездной проверки в лицее №86 установлено, что 17.09.2020 в 18:30 в период особого режима работы организаций в условиях распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 директором Агафоновой И.Б. были проведены массовые мероприятия – родительское собрание в 4-х классах с очным присутствием граждан (родителей)», - сообщается на сайте Железнодорожного суда.

Свою вину Ирина Агафонова признала, однако она отметила, что каких-либо негативных последствий после собрания ни для кого не наступило. Теперь директор должна будет выплатить государству административный штраф – 25000 рублей. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, по данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 223 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 308 пациентов, умерло 14 человек, от COVID-19 - 10.