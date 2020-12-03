В АлтГПУ завершился краевой конкурс молодых педагогов «#ЭкоОбразование22»

1 декабря в педагогическом университете прошло награждение победителей краевого конкурса молодых педагогов образовательных организаций «#ЭкоОбразование22». Руководитель и организатор проекта – Марина Александровна Токарева, старший преподаватель кафедры дошкольного и дополнительного образования института психологии и педагогики. Конкурс направлен на привлечение внимания детей к экологическим проблемам региона, охране природы, на изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта, формирование методического банка лучших педагогических практик в области экологического образования.

Юлия Игоревна Минина, воспитатель детского сада № 250 г. Барнаула, заняла первое место в номинации «Акция по экологическому воспитанию и образованию обучающихся по образовательным программам дошкольного образования». Ее проект называется «Крышки Енота». Дети под присмотром педагога участвовали в сборе и утилизации пластиковых крышек.

«Пластиковые крышки – очень яркие предметы. Детей привлекает всё красочное, поэтому они активно участвовали в акции», – рассказывает Юлия Игоревна.

Учитель начальных классов лицея №122 г. Барнаула Ирина Владимировна Вострикова, заняла первое место в номинации «Акция по экологическому воспитанию и образованию обучающихся начальной школы». Она вместе с своим классом собирала использованные батарейки, проводила классные часы о том, почему их нельзя выбрасывать вместе с остальным мусором, а надо утилизировать отдельно.

Обладатель диплома второй степени в номинации «Акция по экологическому воспитанию и образованию обучающихся по образовательным программам дошкольного образования». воспитатель детского сада №1 «Жар-птица» г. Рубцовска Анастасия Владимировна Смолина делится впечатлениями: «Работа была проделана с душой. Мы старались не столько поучаствовать в конкурсе, сколько приучить детей и родителей заботиться об экологии. Именно это и помогло нам занять призовые места. Хочется, чтобы у ребёнка остались тёплые воспоминания о детском саде».

Все призеры проекта «#ЭкоОбразование22» были награждены дипломами и памятными подарками, участники сертификатами.

Список победителей конкурса:

Номинация занятие/внеурочное мероприятие/акция по экологическому воспитанию и образованию обучающихся по образовательным программам дошкольного образования:

Диплом 1 степени – Юлия Игоревна Минина, воспитатель детского сада №250 г. Барнаула

Диплом 2 степени – Анастасия Владимировна Смолина, воспитатель детского сада № 1 «Жар-птица» г. Рубцовска

Диплом 3 степени – Ирина Евгеньевна Карнакова, воспитатель детского сада «Ласточка» с. Чистюнька, Топчихинского района

Номинация урок/внеурочное мероприятие/акция по экологическому воспитанию и образованию обучающихся начальной школы:

Диплом 1 степени – Ирина Владимировна Вострикова, учитель начальных классов лицея №122 г. Барнаула

Диплом 2 степени –Наталья Романовна Степанова, учитель начальных классов Бийского лицея-интерната Алтайского края

Диплом 3 степени – Наталья Юрьевна Панова, учитель начальных классов Шаховской школы Павловского района.

Напомним, что краевой конкурс методических разработок и лучших практик проведения мероприятий экологической направленности «#ЭкоОбразование22» проводился за счет средств гранта Губернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания, образования и просвещения на 2020 год.