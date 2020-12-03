Семьсот жителей Алтая собирают подписи в защиту обвинённых в коррупции медиков

Жители Республики Алтай направили обращение в Верховный суд и местную прокуратуру. В письме они призывают пересмотреть приговор главврачу Республиканской больницы Сергею Близнюку и его заместителю Федору Рау. Об этом сообщили «Новости Горного Алтая».

Суд признал, что Близнюк и Рау получали взятки при закупках лекарств и медицинского оборудования. Однако авторы обращения(и их поддержало уже более 700 человек) считают обвинения ложными. Люди уверены в профессионализме медиков и настаивают на том, что приговор должен быть отменён, особенно когда из-за COVID-19 в медучреждениях не хватает врачей.

«Доктора всегда вникали в наши проблемы, назначали необходимое обследование и лечили. Они, не считаясь с личным временем, наблюдали за выздоровлением и давали консультации по реабилитации. Если мы находились на стационарном лечении, всеми лекарствами обеспечивались, необходимое высокотехнологичное оборудование в больнице имелось», - написали граждане.

Авторы письма отметили, что под руководством осуждённых врачей в больнице был проведён качественный ремонт, территория больничного городка была улучшена. Также Рау и Близнюк, по словам заступников, «даже после увольнения из больницы продолжали выполнять свой служебный долг, вплоть до самого приговора и лишения свободы». Поэтому, считают неравнодушные жители, врачи не представляют никакой угрозы для общества и не заслуживают столь сурового наказания.

Кстати, в сентябре Ассоциация врачей Республики Алтай направила письмо в республиканский суд , в котором также просит пересмотреть наказание.

Как ранее писал Политсиб.ру, в сентябре 2020 года суд признал Рау и Близнюка виновными в получении взятки – более 1,7 млн рублей. Им инкриминировали получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Федора Рау приговорили в 7,6 годам колонии и штрафу в 4,325 млн рублей. Также ему запретили занимать некоторые должности сроком на 5 лет.

Сергей Близнюк был приговорён к 8,6 годам строгого режима, штрафу в 5 млн рублей и лишению права занимать должности на 5 лет 6 месяцев. Осуждённые врачи свою вину не признали. Они утверждают, что потратили деньги на нужды больницы.