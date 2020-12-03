Жительница Барнаула получила штраф за пост против «Единой России»

Девушку из Барнаула привлекли к административной ответственности за экстремистскую публикацию в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщили пресс-службе городской прокуратуры.

«Гражданка Д. в социальной сети «ВКонтакте» на своей странице разместила и хранила в свободном доступе листовку, признанную судебным решением экстремистской, так как в ней имеются высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц по принадлежности к политической партии «Единая Россия»», - сообщается на сайте ведомства.

Индустриальный районный суд привлёк девушку к административной ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ («Производство и распространение экстремистских материалов»). Ей был назначен административный штраф. Также правоохранители обязали жительницу Барнаула удалить пост.

В ведомстве сумму штрафа не уточнили, однако по статье об экстремизме гражданское лицо должно заплатить государству от одной до трех тысяч рублей. Вторая форма наказания за экстремистскую публикацию - до пятнадцати суток ареста. Также обязательна конфискация запрещенных материалов и оборудования, использованного для их производства.

Напомним, что дела, связанные с экстремистскими публикациями в социальных сетях, для Барнаула не в новинку. В 2018-ом году в городе прошли резонансные процессы над Марии Мотузной и Даниилом Маркиным, которых судили за экстремистские мемы «ВКонтакте». Эти дела привели к частичной декриминализации 282 статьи УК РФ. Обвинения с Мотузной и Маркина тогда были сняты.