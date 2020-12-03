Правительство Алтайского края пояснило депутатам АКЗС, что такое новогодние корпоративы

В правительстве Алтайского края пояснил депутатам смысл указа, запрещающего проводить новогодние корпоративы.

В разъяснении начальника правового департамента Олега Бубнова предоставленного по запросу Представителя Губернатора и Правительства Алтайского края в Алтайском краевом Законодательном Собрании Стеллы Штань (есть в распоряжении «Политсибру») сообщили, что «под новогодними праздничными и корпоративными мероприятиями понимаются коллективные мероприятия независимо от числа участников, в том числе в организациях независимо от организационно-правовой формы, направленные на празднование Нового года, в процессе которых проводятся зрелищно-развлекательные и досуговые мероприятия: дискотеки (танцы), караоке, шоу-программы и т.д.»

Таким образом в период запретительных мер услуги общепита остаются разрешенными, но «при условии исключения (непроведения) в объекте (общественном месте) вышеназванных видов зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий. При этом допускается прослушивание музыкальных записей, просмотр телевизионных программ и кинофильмов». Правда при этом требуется соблюдать требовнаия СанПиН по допустимой громкости звучания.

Кстати разрешена также деятельность сельских клубов и даже концертная деятельность, при условии соблюдения рекомендация и требования по эпидемиологической ситуации.

Напомним, что интерпретация указа, запрещающего новогодние корпоративы очень заинтересовала депутатов АКЗС на минувшей сессии. Законотворцы задали целый ряд вопросов замначальника территориального Роспотребнадзора Ульяне Калининой. Но четких ответов на часть вопросов получить не смогли. Тогда Стелла Штань пообещала направить в адрес депутатов разъяснения правительства по поводу этого указа.