В Алтайском крае за сутки умерло 14 человек с коронавирусом и заболело 223

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 223 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 308 пациентов, умерло 14 человек, от COVID-19 - 10.

Новые случаи подверждены в слеедующих территориях: Барнаул – 65, Рубцовск – 28, Заринск – 14, Новоалтайск – 9, Алейск, Волчихинский, Кулундинский, Топчихинский районы – по 7 заболевших, Бийск, Бийский, Локтевский районы – по 6 заболевших, Михайловский, Троицкий, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Залесовский район-4, Новичихинский, Рубцовский районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алейский, Егорьевский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Курьинский, Мамонтовский, Панкрушихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Угловский район – по 2 заболевших, Славгород, Бурлинский, Немецкий национальный, Павловский, Советский, Солонешенский, Табунский, Тогульский, Усть-Калманский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 26800 человек, в т.ч. 1815 детей. Выздоровели всего 23 248 человек. Умерло 1152 (+14 за сутки) человека, в том числе от тяжелого течения коронавирусной инфекции – 596 (+10 за сутки) человек; иные причины привели к смерти 552 (+4 за сутки) человек; на экспертизе – 4 человека.

По состоянию на 3 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 348 человек. Кроме этого, 1 280 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 546, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 138.

Минздравом края развернуто 5 355 коек, к кислороду имеют подключение 2839, с ИВЛ – 488. Резервных коек - 1727.

390 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 404 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Общего числа заболевших: у 7710 больных заболевание протекает в форме внебольничной пневмонии, у 12588 пациентов – как ОРВИ, в 6502 случаях – бессимптомное течение.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано 846687 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 227,71 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5061 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5688 за минувшие сутки.