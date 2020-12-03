Прокуратура признала незаконным обязательное продление каникул барнаульским школьникам

Прокуратура признала незаконным приказ комитета по образованию Барнаула, который предписал барнаульским школам продлить каникулы еще на неделю. С просьбой проверить законность этого приказа в правоохранительные органы обратилась группа родителей, выступающих против дистанционного образования, сообщает ИА «Красная весна».

После проверки барнаульская прокуратура установила, что 6 ноября 2020 года министерство образования и науки Алтайского края рекомендовало муниципалитетам продлить каникулы в школах на одну неделю. На основании решения краевого министерства комитет по образованию Барнаула издал свой приказ, в котором школам было в императивной форме предписано продлить каникулы.

«Определение продолжительности каникул является исключительной компетенцией образовательной организации, в этой связи приказ комитета… в части императивного указания муниципальным образовательным организациям на продление с 09.11.2020 по 15.11.2020 школьных каникул принят комитетом за пределами предоставленных законом полномочий», — заключили в прокуратуре.

Напомним, каникулы в барнаульских школах продлили с 9 по 15 ноября. Министр образования региона Максим Костенко пояснял, что задачей длинных каникул было прервать цепочку заболеваний. По мнению министра, длительный отдых с этой задачей справился.

Позднее Максим Костенко фактически анонсировал дистант в начале третьей четверти. Однако на данный момент школы самостоятельно определяют форму работы, основываясь на рекомендациях краевого минобра.