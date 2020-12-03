Сергей Белоусов: Наличие комфортного жилья в сельской местности повысит её привлекательность для молодых специалистов

2 декабря сенаторы заслушали доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о мерах по развитию строительной отрасли

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов обращаясь к вице-премьеру затронул проблему ликвидации аварийного жилья на сельских территориях, а также обратил внимание на уровень подготовки и переподготовки кадров для строительной отрасли.

Со слов Марата Хуснуллина доля ИЖС занимает в среднем 35 млн. кв. метров из 80-82 общего объема строительства в России. Из них только на сельскую местность приходится около 20–25 млн. кв.м. Поэтому, среди прочих приоритетов при реализации национальных проектов, в том числе, направление по развитию и увеличению доли индивидуального жилищного строительства.

По мнению сенатора, акцент, который сегодня ставит государство на развитии индивидуального жилищного строительства может помочь в решении проблемы ликвидации аварийного жилья на селе и в целом способствовать увеличению жилого фонда в субъектах Российской Федерации.

"Мы много говорим о пространственном развитии территорий, особое внимание уделяя комплексному развитию села. При этом доля вводимого жилья на сельских территориях в последние годы имеет тенденцию к сокращению. И вместе с тем, наличие комфортного жилья, достойные бытовые условия для жизни те составляющие, которые смогут повысить привлекательность российской глубинки для молодых специалистов", - считает сенатор.

В целом, по мнению Сергея Белоусова, для строительной отрасли остается актуальной проблема подготовки и переподготовки кадров. Современное строительство – процесс динамичный, эффективное использование инновационных строительных технологий и материалов невозможно без постоянного обновления знаний и грамотного комплексного управления в части объемного планирования и развития территорий.

Особенно остро стоит вопрос несоответствия образовательных программ по уровню и направлениям квалификации работников строительной отрасли сегодняшним потребностям, учитывающим новые приоритеты развития отрасли и экономики страны в целом.

Заместитель Председателя Правительства РФ согласился с сенатором и отметил, что будущее строительной отрасли в повышении производительности труда и переходе на управление, проектирование и строительство в BIM-технологиях, поэтому, переподготовке кадров планируется уделять большее внимание.