Более 460 жителей Алтайского края будут платить повышенный налог «на богатых»

Руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко рассказал, что по результатам прошлого года в Алтайском крае более 460 человек имели доход превышающий 5 млн рублей в год. По новым правилам. В связи с введением прогрессивной шкалы по НДФЛ им придется платить налог в 15% с сумы превышающей пять миллионов.

По словам Куриленко, эти люди получили высокий доход в основном в виде дивидендов от своих компаний. Если они заработают столько же, то дополнительно заплатят порядка 250 млн рублей. Но это целевые деньги. Они пойдут в федеральный бюджет и будут использованы на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями.

«Тем, кто сомневается в целевом использовании этих средств, могу сказать, что уже лет восемь нет проблем с тем, чтобы «пометить» деньги. При формировании бюджета видно, куда пошла каждая копейка. Я давно призываю представителей местной власти, чтобы они сообщали землякам источники поступления средств в местный бюджет. Напиши в районной газете или на информационном щите, что эта дорога построена из налогов, поступивших от того или иного предприятия, предпринимателя. Но этого не делается. Поэтому люди неохотно платят налоги, им кажется, что деньги берутся из воздуха», — рассказал он «Алтайской правде».

Напомним. Полисибру ранее анализировал доходы алтайских политиков. Если их доходы сохранятся в прежнем объеме. То повышенный налог, к примеру придется заплатить депутатам АКЗС Дмитрию Аганову, Алексею Найдену, Николаю Бушкову, Юрию Матвейко, Анатолию Вытоптову, Сергею Прибу, Юрию Кайро, Вадиму Смагину, Николаю Данилину, Владимиру Семенову, Владимиру Устинову. Кроме того, наверняка в этот список попадут несколько депутатов Госдумы от Алтайского края.