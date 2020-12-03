Систему теплоснабжения Бийска обещают модернизировать в ближайшие 10 лет

Сибирская генерирующая компания (СГК) инвестирует 1,8 млрд рублей в модернизацию системы теплоснабжения Бийска. Компания сможет сделать существенные вложения после перехода города в ценовую зону теплоснабжения. Ранее по этому пути пошли Барнаул и Рубцовск.

Серьезные деньги

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Директор теплосетевого подразделения СГК в Бийске Дмитрий Тяглов во время пресс-конференции 2 декабря отметил, что в 2021 году СГК вложит в теплосетевой комплекс наукограда в 3,5-4 раза больше средств, чем в текущем году.

Основные средства от общего объема инвестиций в модернизацию системы теплоснабжения города обещают вложить в ближайшие три года. Это нужно для того, чтобы остановить рост процента износа сетей, сейчас он составляет от 80% до 86% в зависимости от принадлежности муниципальному «Водоканалу» и предприятию системы СГК – «Бийскэнерго».

Что сделают?

В СГК определили, что благодаря инвестициям в городе получится заменить 34 км тепловых сетей, при этом работы будут вестись как на магистральных, так и на внутриквартирных трубопроводах.

Помимо этого, существенные вложения направят на строительство 18 угольных и двух газовых блочно-модульных котельных. Также в городе построят четыре километра теплосетей для объединения зон действия котельных.

Все расписано

По словам Тяглова, в СГК уже имеют четкое представление, как будут распределены инвестиции. Основные вложения – 737 млн рублей пойдут на перекладку магистральных сетей. Еще 185 млн рублей компания направит на перекладку внутриквартальных сетей.

Помимо этого, в СГК намерены уделить большое внимание надземным сетям, которые по современным стандартам должны находиться под землей. На эти цели заложено 102 млн рублей. Также 262 млн рублей СГК направит на реконструкция тепловых сетей.

Не останется без внимания и муниципальное оборудование. 188 млн рублей выделят на реконструкцию котельных, на реконструкцию тепловых сетей направят 323 млн рублей.

Что будет с тарифом?

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Как минимум 15,7 тысяч жителей Бийска новость о переходе города в ценовую зону теплоснабжения должны встретить с большим оптимизмом.

Именно столько потребителей сейчас отапливаются силами муниципальных котельных. Для них обещают существенное снижение тарифа, а именно на 41,4%. Остальному населению тариф обещают сохранить на прежнем уровне. Ежегодная плата за тепло будет корректироваться не выше индекса предельного повышения цен +3%.

Какие еще плюсы получит город?

С переходом Бийска в ценовую зону теплоснабжения за ближайшие 10 лет бюджет города получит 90 млн рублей в качестве дополнительных налоговых поступлений.

Также городской бюджет сможет сэкономить около 100 млн рублей, поскольку уже не будет необходимости субсидировать разницу между тарифами.

Станет легче дышать

Переход Бийска в ценовую зону позитивно скажется и на экологической обстановке в городе. В СГК признают, что сейчас действующие угольные котельные своими выбросами существенно загрязняют атмосферу в заречной части.

Наиболее крупные котельные выбрасывают от 58,9 до 266 тонн сажи в год.

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В зону выбросов попадают 68 многоквартирных домов, около 740 частных домов, две школы, два детских сада, дом культуры, Центральная городская больница и родильный дом.

По оценке Тяглова, переход Бийска в ценовую зону и последующая модернизации оборудования котельных снизит количество выбросов в атмосферу на 41,2%.

Есть позитивный опыт

В минувшую пятницу, 27 ноября, состоялось заседание рабочей группы Госсовета России по направлению «Энергетика».

Алтайский край на совещании представил заместитель председателя правительства региона Александр Климин, также в нем принял участие генеральный директор СУЭК и СГК Степан Солженицын.

Алтайский край стал первым регионом, который принял решение о внедрении метода альтернативной котельной. Позитивный опыт есть у Барнаула и Рубцовска, где уже идет серьезная работа по модернизации систем теплоснабжения.

Инвестиции СГК в Барнауле оцениваются примерно в 7 млрд рублей. В Рубцовске компания вложила в теплоэнергетический комплекс 2 млрд рублей.

Решение о присоединении Бийска к ценовой зоне теплоснабжения остается за правительством РФ. Город и Алтайский край ждут подписания необходимых документов.