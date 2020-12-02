Алтайские правоохранители проверяют, нет ли коррупционеров среди борцов с COVID-19

Следователи Алтайского края будут искать факты коррупции в госзакупках медицинского оборудования, изделий и медикаментов для лечения коронавируса. Об этом сообщили руководители главка МВД Андрей Подолян и первый замруководителя Следкома Александр Безукладников. Расходование бюджетных средств на здравоохранение обсудили на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции во вторник, 1 декабря.

«В настоящее время значительные ресурсы сотрудников полиции задействованы для проведения проверочных мероприятий, связанных с законностью расходования бюджетных денежных средств краевого и федерального бюджетов, выделяемых для организации медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения», - передает пресс-служба краевого правительства.

Однако, были ли выявлены конкретных факты коррупции в сфере здравоохранения края пресс-служба не сообщает. В то же время губернатор края Виктор Томенко призвал коллег уделить госзакупкам особое внимание.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов заявил, что у его ведомства уже есть план борьбы с коррупцией. Это, например, установление механизмов контроля. А также мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, просвещение и информирование должностных лиц.