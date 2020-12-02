Алтайский край вошёл в тройку лидеров среди регионов РФ по выдаче льготной ипотеки

Алтайский край вошел в тройку лучших регионов среди 30 субъектов России с наибольшим количеством выдач ипотечных кредитов. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро.

Так, в период с октября 2019 по сентябрь 2020 года, в регионе было выдано 3,2 тысяч льготных ипотек (+80% к уровню прошлого года). Край уступил лишь Ханты- Мансийскому Автономному округу - Югре (прирост за 10 месяцев 84%). На третьем месте - Тюменская область. Там выдано 2,9 тысяч жилищных займов. Прирост составил по сравнению с предыдущим годом 79%.

Среди регионов Сибири лучшую динамику показал Красноярский край (прирост 69%)

"Октябрь должен был стать последним месяцем, когда можно было получить льготную ипотеку на новостройки. Поэтому некоторые заемщики, еще не зная о намерении правительства продлить программу, в спешке завершали оформление сделок, чтобы получить заем по низкой ставке, что повлияло на количество выданных в этом месяце ипотечных кредитов", - прокомментировал директор бюро Артур Александрович .

Всего россиянам, по данным бюро, в октябре банки выдали 182 тысячи займов. Это рекордный показатель за все время. По сравнению с октябрем прошлого года выдачи выросли на 59%.