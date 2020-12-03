Алтайский бизнес попросил президента отложить отмену ЕНВД

Представили 11 крупных объединений предпринимателей Алтайского края отправили обращение президенту Владимиру Путину с просьбой не отменять ЕНВД с 2021 года. Документ был направлен в Кремль в среду, 2 декабря. В распоряжении «Политсибру» есть его копия.

О чем просят предприниматели

«Просим вас продлить применение единого налога на вмененный доход на неограниченный срок и на существующих условиях, а также отказаться от перечня маркируемых товаров, исключающего применение ЕНВД и патентной системы налогообложения в розничной торговле продуктами питания», - сказано в документе.

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Под обращением подписались руководители Союза предпринимателей Юрий Фриц, Союза промышленников Виктор Мещеряков, «Опоры России» Евгений Госьков, «Деловой России» Юрий Матвейко, Союза крестьянских формирований Александр Вайс, Союза ремесленников Сергей Бергер, Союза рекламистов Валерий Зырянов, Союза риелторов Лариса Мельситова, Алтайского бизнес-сообщества Маргарит Агекян и партнерства «Автомобильные перевозчики Алтая» Николай Орлов. В этом списке стоит еще одна фамилия - недавно назначенного уполномоченного по правам предпринимателей Андрея Осипова. Но он свою подпись под обращением не поставил.

Предприниматели заявляют, что курс на отмену этого режима выбран преждевременно.

По их словам, ЕНВД, который работает в стране с 1999 года, стал «действительно оптимальной системой налогообложения для малого бизнеса». Он удобный, простой и бюджетообразующий.

«Поступления от ЕНВД составляют от 10 до 25% налоговых доходов местных бюджетов. Выпадающие доходы не будут компенсированы ростом других поступлений», - сказано в обращении.

Переход с ЕНВД на другие режимы будет слишком тяжелой ношей, уверены алтайские бизнесмены.

О чем говорят власти Алтайского края

Это уже не первое обращение и на краевом уровне, и на федеральном. Но пока власти не передумали отменять ЕНВД.

Вот, как ранее объяснил политику государства в этом вопросе руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко:

«Говорить о ЕНВД, как о хорошо работающем инструменте я бы не стал. Тогда, в 1998 году это был вынужденный компромисс. Вы же помните, что происходило. Налоги с розничной торговли брать было невозможно – не было оценки. То была война интересов: государству нужно брать налог, а платить их не хотели. Тогда и придумали вмененный доход».

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Между тем, многие предприниматели заявляют - их ждет кратное увеличение налоговой нагрузки. На уровне региона бизнесмены также просили снизить ставки по упрощенной системе налогообложения и уменьшить стоимость патентов.

Власти Алтайского края уверены, что им удастся нивелировать последствия отмены «вмененки». Пересматривать ставки в регионе не стали. Но продлили налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей, которые работают на упрощенном и патентном налогообложении.

А также попытались сделать более привлекательным патент. Для этого расширили перечень видов деятельности. Пересмотрели его стоимость (в небольших селах станет совсем мизерной). Кроме того, теперь можно будет уменьшить сумму выплаты на размер страховых выплат в соцфонды.

Эти нормы приняли на ноябрьской сессии АКЗС. И среди их разработчиков и сторонников - Андрей Осипов, который до 27 ноября был депутатом краевого парламента. Видимо, поэтому он и не поставил свою подпись под обращением.

Напомним, ЕНВД перестанет действовать с 1 января 2021 года. Предпринимателям, которые на нем работали, предстоит выбрать один из других режимов: упрощенную систему налогообложения (УСН), патент, налог на самозанятость (налог на профессиональный доход, НПД). Если не написать заявление о переходе, то предприниматель автоматически переводится на общую систему налогообложения.

В Алтайском крае на ЕНВД работает 37 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это розничная торговля, общепит, автомастерские, ветеринарные клиники, пассажиро- и грузоперевозки и другие.