Горкам быть. В Барнауле анонсировали строительство снежного городка

Пять детских горок построят в Барнауле в снежном городке на площади Сахарова. Работы на месте установки центральной городской елки начнутся 6 декабря, с этого же дня будет ограничено дорожное движение по проспекту Социалистическому от Молодежной до Мерзликина.

По информации пресс-службы города, в традиционном снежном городке будет четыре входных секции в виде ледяных башен с подсветкой, елка, иллюминация. Также установят четыре маленькие горки и одну среднюю, сделают два детских ледовых аттракциона, 14 ледовых барельефов, скульптуру символа года Быка и снежные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки.

Также ледовые городки будут построены перед зданием по адресу: ул.Германа Титова, 9 в Октябрьском районе и на площади в районе Дворца культуры «Южный».

Напомним, строительство детских горок было раскритиковано депутатами АКЗС на последней сессии. Тогда Сергей Писарев заявил, что было бы неплохо у условиях пандемии встречать новый год в узком семейном кругу. Спикер Александр Романенко пояснил, что горок в этом году не будет. Чтобы дети с бабушками и дедушками не устраивали столпотворения. Действительно, в ряде муниципалитетов приняли решение отказаться от горок в этом году. Однако в Барнауле они будут.

Кстати, администрация города также анонсировала начало работы елочных базаров в краевом центре. Официально торговля елками уже разрешена, однако фактически новогоднее дерево можно будет купить в Барнауле с 17 декабря. Всего будет заготовлено 20-25 тысяч штук деревьев, а цена начинаться от 700 рублей.