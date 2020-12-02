Лёд треснул. Строительство барнаульской ледовой арены возобновят в 2021 году

Ледовый дворец за парком «Изумрудный» все-таки будет достроен. Работы начнутся в следующем году, сдать объект планируется в 2024-м. Об этом сообщил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев на онлайн-конференции, 2 декабря.

«Принято принципиальное решение, получено финансирование – с 2021 года мы заходим на достройку этого объекта», - заявил министр.

Возводить ледовую арену на пр. Сибирском, 52 начали ещё в 2011 году. Таким образом, спустя более чем 10 лет строительство, наконец, будет закончено.

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Проект уже прошёл госэкспертизу и попал в краевую адресную инвестиционную программу на следующий год. Чтобы окончить работы, потребуется ещё 150 млн рублей. Таким образом, общая стоимость ледовой арены на пр. Сибирском, 52 достигнет 820 млн рублей.

Напомним, что с 2011 года проект дворца меняли несколько раз. Сперва планировалось, что объект будет вмещать несколько тысяч зрителей, но затем финансирование уменьшилось, и количество мест сократилось до 800, напоминает «Толк». После этого ответственный за строительство дворца подрядчик – «Стройгаз» – обанкротился, и в 2015 работы были заморожены на долгий срок. Кстати, из-за банкротства «Стройгаза» останавливалось строительство и другого знаменитого барнаульского долгостроя – Художественного музея на площади Октября.

Ледовая арена станет третьим подобным объектом в Барнауле. Кроме него, в городе существуют такие ледовые площадки, как «Титов-Арена» и «Карандин-Арена», принадлежащие предпринимателю Михаилу Дроздову.